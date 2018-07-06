Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2018 17:26

Başkan Çırakoğlu 24 Haziran seçimlerini değerlendirdi

Adıyaman’ın Gölbaşı MHP İlçe Başkanı Mustafa Çırakoğlu 24 Haziran seçimlerini değerlendirdi.

Başkan Çırakoğlu 24 Haziran seçimlerini değerlendirdi

06 Temmuz 2018 17:26


24 Haziran seçimlerini değerlendiren Çırakoğlu, seçimlerin İslam coğrafyasına hayırlı olmasını diledi. Çırakoğlu, “Bu seçimde MHP olarak bütün imkanları zorlayarak gece gündüz demeden çalışmalarımızı devam ettirdik ama adayımız Selim Çakır’ı meclise gönderemediğimiz için üzgünüz. Değerli bir arkadaşımız olan Selim Çakır’ın mecliste olması gerekiyordu ama demek ki yeteri kadar çalışamamışız. Adıyaman bölgesinde 32 bin civarında oy aldık bizim gönlümüzde Selim Çakır milletvekilidir. Partimizin ülkemize ve halkımıza hizmet yolunda çok şeyler katacağına inanıyorum. Partimiz ve cumhur ittifakının birlikte hareket ederek ülkemizin bekası noktasında elimizden geleni yaparak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu çalışmalar esnasında gerek iyi parti gerekse diğer partiler MHP’nin yüzde 1,5 ile azami yüzde 3 arasında oy alacağını iddia eden bu kişilere aldığımız oylar bir cevap niteliğindedir. Bu nedenle bizlere destek olan oy veren seçmenlerimize, partililerimize bize görev veren dava arkadaşlarımın hepsine ayrı ayrı minnetle şükranlarımı arz ediyor sevgilerimi sunuyorum. İnşallah bundan sonra da ülkemiz birlik ve dirlik içerisinde yoluna devam edecektir. 21.Asır Türkiye Cumhuriyetinin yılı olacak, süper güç olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz inşallah. Türk milleti her şeye layıktır. Biz çalışmalarımıza sanki yarın seçim olacakmış gibi devam ediyoruz. Yerel seçimlere mola vermeden çalışıyoruz inşallah alacağımız sonuçlarla ilçemize, ilimize ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
  • Salı
    Sıcak
    41°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç