Başkan Çırakoğlu 24 Haziran seçimlerini değerlendirdi

24 Haziran seçimlerini değerlendiren Çırakoğlu, seçimlerin İslam coğrafyasına hayırlı olmasını diledi. Çırakoğlu, “Bu seçimde MHP olarak bütün imkanları zorlayarak gece gündüz demeden çalışmalarımızı devam ettirdik ama adayımız Selim Çakır’ı meclise gönderemediğimiz için üzgünüz. Değerli bir arkadaşımız olan Selim Çakır’ın mecliste olması gerekiyordu ama demek ki yeteri kadar çalışamamışız. Adıyaman bölgesinde 32 bin civarında oy aldık bizim gönlümüzde Selim Çakır milletvekilidir. Partimizin ülkemize ve halkımıza hizmet yolunda çok şeyler katacağına inanıyorum. Partimiz ve cumhur ittifakının birlikte hareket ederek ülkemizin bekası noktasında elimizden geleni yaparak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu çalışmalar esnasında gerek iyi parti gerekse diğer partiler MHP’nin yüzde 1,5 ile azami yüzde 3 arasında oy alacağını iddia eden bu kişilere aldığımız oylar bir cevap niteliğindedir. Bu nedenle bizlere destek olan oy veren seçmenlerimize, partililerimize bize görev veren dava arkadaşlarımın hepsine ayrı ayrı minnetle şükranlarımı arz ediyor sevgilerimi sunuyorum. İnşallah bundan sonra da ülkemiz birlik ve dirlik içerisinde yoluna devam edecektir. 21.Asır Türkiye Cumhuriyetinin yılı olacak, süper güç olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz inşallah. Türk milleti her şeye layıktır. Biz çalışmalarımıza sanki yarın seçim olacakmış gibi devam ediyoruz. Yerel seçimlere mola vermeden çalışıyoruz inşallah alacağımız sonuçlarla ilçemize, ilimize ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.