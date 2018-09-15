Başkan Dağtekin abonelerin şikayetini dile getirdi

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, vatandaşların dile getirdikleri şikayetler ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi verdiğini, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'a rapor olarak sunduğunu açıkladı.

İl Başkanı Mehmet Dağtekin konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Elektrik dağıtım şirketi Akedaş tarafından abonelere ‘abone yenileme' adı altında plansız mesaj göndererek, firmada yığılmalara neden olundu. Son iki günden beri elektrik kesintileri yapıyorlar. Trafolar ile ilgili çok şikayetler var. Bu şikayetleri önce Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ilettim daha sonra ise Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcımız Abdullah Tancan'a rapor halinde sundum” diye konuştu.