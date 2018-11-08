Başkan Dağtekin: “Adıyaman mermeri dünyanın dört bir yanında olmalı”

Adıyaman Mermerciler ve Madenciler Derneğinin son yapılan kongresinde yeniden başkanlığa seçilen Başkan Coşkun Atız'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirildi.

Ziyarette konuşan AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, “İlimiz ve ülke ekonomisi için çok önemli bir sektör olan ve bu sektörde ilimizde yatırım yapmış işletme sahiplerini bir çatı altında toplayan Adıyaman Mermerciler ve Madenciler derneği kendilerine yakışır bir şekilde kongrelerini yaparak mevcut başkanlarıyla yola devam kararı aldılar. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Mermer sektöründe yaşanan sıkıntılar, işletmelerin karşılaştıkları sorunları bizlere ilettiler. Madem ki fabrikalarımız ocak işleten firmalarla işleri yürüyecek, katma değeri yükselecek. Bu vesileyle şu anda ilimizde faaliyetini sürdüren yatırımcı kardeşlerimizin sorunlarını iktidar partisi olarak çözme, yardımcı olma sorumluluğumuz var. Daha önce kendileri bizlere yapmış oldukları ziyarette bizlere sektörle ilgili yaşadıkları sorunları bizlere aktarmışlardı bizlerde bu sorunları en kısa zamanda çözme adına gerek milletvekillerimiz, gerekse de bizler üstüme düşeni yapmak için gayret sarf ediyoruz. Biz sürekli il olarak başka illerin gerisinde değil ilerisinde olan bir ekonomik yapıya kavuşmanın gayreti içerisindeyiz. Bununda bir tanesi mermerdir. Yani sektörleri itekleyerek daha iyiye götürmek durumundayız .Mermer Organize bölgesinin kurulması konusunda yer tahsisi yapılmış durumda ve bunun hızlanması, bir an evvel faaliyete geçmesi için elimizden geleni yapacağız. Bununla birlikte madem ki ilimiz artık mermerle anılmaya başladı, Adıyaman'ın artık kendi adıyla bir mermere var ve bu mermeri ilimiz yatırımcıları, inşaat sektörü, kamu kurum ve kuruluşları tercih etmeli, kendi markamızı inşaatlarda kullanmalıyız. Biz Adıyaman sevdalısıyız ve bu sevdayı her yönüyle bütünleştirmeliyiz. Adıyaman Mermeri, Adıyaman'ın dört bir tarafında, kurumlarında ışıl ışıl parlamalıdır” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Adıyaman Mermerciler ve Madenciler Derneği Başkanı Coşkun Atız ise, “Dernek olarak AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış'a ziyaretlerde bulunmuştuk. Bugünde sağ olsunlar kendileri ve beraberindeki heyet bizlere iadeyi ziyarette bulunup, öncelikle yakın bir zamanda gerçekleştirmiş olduğumuz kongre neticesinde şahsıma hayırlı olsun dileklerin ilettiler, hem de sektörümüzle ilgili daha önce ele almış olduğumuz konular üzerinde yeniden istişarede bulunduk. İnşallah Mermer Organize Sanayi bölgesinin kurulmasıyla birlikte ilimizdeki mermer sektörü çok daha iyi yerlere gelecektir. Bu vesileyle bugün bizlere nezaket ziyaretinde bulunan, dertlerimizle dertlenen, ilimizdeki yatırımcı arkadaşlarımızla ilgili güzel temennilerde bulunan değerli başkanlarımıza şahsım ve yönetim kurulu üyelerimiz adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.