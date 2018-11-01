Başkan Dağtekin Adıyaman'a yapılan yatırımları değerlendirdi

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti'nin iktidara geldiği yıldan, 2018 yılına kadar Adıyaman'da yapılan yatırımları değerlendirdi.

Türkiye'nin yeni hükumet sistemiyle şahlanış dönemine geçtiğini AK Parti hikayesinin bir Türkiye hikayesi olduğunu dile getiren Dağtekin, “2002 yılından bu yana AK Parti hükumeti ile birlikte yerli ve milli anlayışın Türkiye'nin bekası için seferber oldu. Özellikle bu seferberlikte yapılan yatırımlar ve bu yatırımların Adıyaman'a kazandırılmasında AK Parti lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Adıyaman'a verdiği ayrı bir öneminden kaynaklanmaktadır” dedi.

Demokratik siyasetin kurumsallaştığı yeni sistemde, istikrarın kalıcı hale geleceğini aktaran Dağtekin hızlı karar, gecikmeyen icraat ve etkili yönetimle, ekonomik büyüme ivme kazanacağını refah ve kalkınmanın hız kazanacağını, böylece Türkiye ile birlikte Adıyaman'ın da 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine daha emin adımlarla yürüyeceğini açıkladı. Dağtekin, “AK Partinin göreve geldiği 2002 yılından bu yana Türkiye genelinde başlattığı kalkınma modelleriyle tüm şehirlerde değişim ve dönüşümü beraberinde getirirken Adıyaman'da da kalkınmaya dönük yatırımlardan maksimumum seviyede istifade ettik. 17 yıllık AK Parti iktidarı ile birlikte Adıyaman'da, eğitimden sağlığa, ulaşımdan, barınmaya her anlamda büyük devrimler yaşanmıştır. Eğitim alanında son 15 yılda biten projeler için 378 milyar 324 milyon 507 bin TL para harcanmıştır. Hali hazırda devam eden projelerle birlikte devasa bir bütçe kaynağının Adıyaman için harcandığını bariz bir şekilde görebiliriz. Eğitim alanında Türkiye'de sadece birkaç bölgede bulunan hizmetiçi eğitim merkezinin Adıyaman'a kazandırılması yine AK Parti hükumetimiz döneminde olmuştur. Adıyaman Üniversitesine yapılan yatırım bedeli ise 342 milyon 924 bin 936 TL'dir. İktidarımız döneminde acil eylem planı çerçevesinde hayata geçirilen en önemli projelerden biri de sağlık alanında yapılan yatırımlardır. Özellikle 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Adıyaman'a kazandırılmasıyla 2002 yılı öncesi yaşanan sağlıktaki sıkıntıları, en son teknolojiye sahip tıbbi araç ve malzemelerini artarak devam eden uzman hekim portföyü ile en yüksek basamaktan en alt basamak sağlık hizmetlerine kadar hizmet veren yeni hastaneyi hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Bu hastanemizle birlikte yine yatırım programına alınan ve geçtiğimiz 8 Ağustos'ta ihalesi yapılan bir zamanda inşaat çalışmalarına başlanacak olan 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin bitirilmesi ile birlikte 400 yataklı hastanemizin bulunduğu alan adeta bir şehir hastanesi ve sağlık kampusuna kavuşacaktır. Toplam 84 Bin 829 metre kara kapalı alana sahip olan yeni 300 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi sağlıkta Adıyaman'ı bölgesinde önemli bir konuma yükseltecektir. Sağlık alanında irili ufaklı yapılan yatırımların maliyeti ise 454 milyon 221 bin 605 TL'dir. Sağlık alanında şu rakamlara da dikkat edilmesi gerekiyor. 2002 Yılında il genelinde ambulans sayısı 3'tü. Bugün ise 60'a yakın ambulans sayımız var. Yani 2002 yılından bu yana ambulans sayımız yaklaşık 20 kat artmıştır. Yine 2002 yılında personel sayısı bin 921 olan Adıyaman'da bugün 7 binin üzerine çıkmıştır. En önemli projelerden biri de, Adıyaman halkının uzun yıllar hayalini kurduğu Nissibi Köprüsü yapımı yine iktidarımızla birlikte gerçekleşmiştir. Nissibi Köprüsünün yapım sürecinin nihayete ermesinde başta Milletvekilimiz Ahmet Aydın olmak üzere tüm milletvekillerinin yoğun gayret göstermesi bu büyük hayalin gerçekleşmesine neden oldu. Nissibi-Kahta arası yapımına başlanılan duble yol çalışmaları halihazırda tüm hızıyla devam ederken özellikle bu yolun bitmesiyle, Adıyaman önemli bir kavşak merkezi haline gelecektir. Ulaşımda atılan en önemli adımlardan biri de Adıyaman -Kahta arasında yapılan duble yol çalışmaları ve yine bu yol güzergahında bulunan viyadükün tamamlanmasıyla ulaşımda yaşanan sıkıntılar giderilirken, Adıyaman-Gölbaşı arası biten duble yol ile yine Adıyaman -Şanlıurfa arası duble yol çalışmalarının tamamlanmasıyla Adıyaman ulaşımda büyük bir yol ağına kavuşacaktır. 1993-2002 yılları arasında Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü tarafından Adıyaman'a toplam 181 milyon 523 bin 26 TL tutarında yatırım yapılmış iken 2003-2018 yılları arasında toplam 1 milyar 105 milyon TL tutarında yatırım yapılmıştır” diye konuştu.