Başkan Dağtekin Dünya Gazeteciler Gününü kutladı

Başkan Dağtekin, gazetecilerin gündemdeki konularla birlikte yine gündeme getirdikleri her türlü gelişmelerle ilgili toplumu aydınlatma ve bilgilendirme görevini yerine getirirken, kamuoyu oluşturma gibi önemli bir vazifeyi yerine getirdiğini belirtti.

Başkan Dağtekin, “21 Ekim, ülkemizde ve dünyada Gazeteciler Günü olarak kutlanmaktadır. Gazetecilik mesleği, doğru, tarafsız ve objektif habercilik doğrultusunda kamuoyunun önemli bilgi kaynağıdır. Gazeteciler, olaylar ve yaşanan gelişmeler hakkında halkı bilgilendirme görevini yerine getirirken, kamuoyu oluşturma gibi önemli bir misyonu da yerine getiren önemli bir meslektir. Yaşadığımız yüzyılın en temel insan haklarından olan, haber alma, yayma ve ifade özgürlüklerinin en etkili aracı olan gazeteciliğin, kamu adına hareket ederek, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatarak, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının oluşumuna ve demokrasinin yerleşip güçlenmesine önemli katkılarda sağladığı unutulmamalıdır. Bu doğrultuda gazetecilerimiz ve gazetecilerimizi temsil eden sivil toplum örgütleri başarılı hizmetlerin yerine getirilmesinde çok önemli bir vazifeyi üstlenmişlerdir. Halkımızın doğru bilgilendirilmesi ve haber alma hakkının gelişiminde büyük katkıya sahip olan ve bu görevin icrasında yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen meslek ilkelerine sadık kalarak doğru habercilik görevini en başarılı şekilde yerine getiren başta Adıyaman'da ki gazetecilerimiz olmak üzere tüm gazetecilerin Dünya Gazeteciler Gününü en içten dileklerimle kutluyorum. İlimizde faaliyet gösteren yaygın ve yerel medya mensuplarının, yerel ve bölgesel gazete, dergi, radyo, internet ve televizyonumuz ile ulusal haber ajanslarımızın temsilcilerine çalışma hayatlarında başarılar diliyor, tarafsız ve güvenilir haberciliği kendine ilke edinmiş tüm gazetecilerimizin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.