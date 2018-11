Başkan Dağtekin Mevlid-i Nebi Haftasını kutladı

Başkan Dağtekin, Pazartesi gecesi idrak edilen ve yurt genelinde bir hafta boyunca çeşitli etkinlerle kutlanacak olan Mevlid-i Nebi Haftasını tebrik ederek, peygamber efendimizin dünyaya teşriflerinin yıl dönümünün ülke ve ümmet-i Muhammed için manevi bir uyanışa, dirilişe ve yeni bir şahlanışa vesile olması temennisinde bulundu. Dağtekin, "Öncelikle tüm hemşehrilerimizin mübarek kandillerini tebrik ediyorum. HZ. Muhammed (SAV)'in doğumu ve bu kainatı şereflendirmesi ile idrak ettiğimiz Mevlid-i Nebi Haftasını hepimizin çok iyi anlaması ve anlatması gerekiyor. Peygamberimiz efendimizi daha yakından tanımaya, anlamaya, özellikle gençlerle iletişimini örnek almaya ve gençliğimizin sorunlarına sünnet-i seniyye çerçevesinde bir yol haritası üzerinden çözümler bulmaya gayret göstermeliyiz. Efendimiz önderimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın doğum günü tün insanlığın kurtuluşuna bir müjdedir. Biz onun ümmeti olarak ne zaman kendisine tabi olmuşsak, kendi yolundan gitmişsek Resulullah (A.S) himmetini bizim üzerimizden eksik etmemiş ve biz her zaman muzaffer bir toplum olmuşuz. Ama ne zaman ki Allah'ın dini, HZ. Muhammed (A.S ) sünneti konusunda yanlışlıklara sapmışsak o zaman'da toplum olarak çok acı bedeller ödemişizdir. Bu günler aslında hepimiz için yeniden bir silkiniş günleri olmalı. Hepimiz kendimizi yeniden bir doğuşa, bugün kendimizi yeniden doğduk diye bir daha çek etmeliyiz. Gençlerimizin peygamber efendimizin hayatını, onun kutlu mirasını öğrenmesi, sindirmesi ve yaşamında tatbik etmesi çok büyük önem arz etmektedir. Unutulmamalı ki gençlik, insan ömrünün en kıymetli hazinesidir. Zira peygamber efendimiz, peygamberlik vazifesinin ilk dönemlerinden itibaren gençliğe çok önem vermiştir. Bu vesile ile bu hafta idrak ettiğimiz Mevlid-i Nebi haftasının camiamıza, tüm hemşerilerimize ve bütün İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.