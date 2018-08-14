Başkan Dağtekin: “Milletimiz ve devletimiz dik duruyor”

ABD tarafından Türkiye’ye yönelik yapılan ekonomik saldırının görünen yüzünde rahibin olduğunu ancak bu kişinin din adamı olmadığı vurgulayan Başkan Mehmet Dağtekin, kirli odaklarla bu kişinin bağlantısının olduğuna dikkat çekti.

Mehmet Dağtekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mazlumun yanında yer alması ve dik durarak dünya siyasetinde söz sahibi olmasından dolayı ülkemize saldırılar olduğunu söyledi.

Mehmet Dağtekin, “Ülkemizin ve Recep Tayyip Erdoğan’ın dünya siyasetinde söz sahibi olmasını istemeyen güçler bugün bize ekonomik olarak saldırı yapıyorlar. Dolar’ın bu gün bu seviyede olması ülkemizin güçlenmesinden dolayıdır. Hamd olsun ki hem milletimiz hem de devletimiz bu saldırılar karşısında dik duruyor. Milletimiz tüm varlığı yok olsa da bu vatan uğruna canını verecek ferasete sahiptir. Tüm varlığımı veririm ama memleketimi, vatanımı, bayrağımı vermem diyen bir vatandaş bilinci oluşmuştur. İnanıyorum ki genel anlamda partide bir milli birlik seferberlik anlayışı oluşmuş biz böyle bir milletiz kimse bizi bu noktada sınamasın denemesi bu sınavda çok başarılı bir şekilde geçeceğimizi inanıyorum. Bu noktada hükümetimiz en ufak bir yalpa yapmadan durarak bize onur veriyor” dedi.

18 Ağustos’ta yapılacak olan büyük kongre ile ilgili ise tüm hazırlıkları yaptıklarını ifade eden Dağtekin, “18 Ağustos’ta yapılacak olan büyük olan kongremize 8 otobüsle gideceğiz. Hazırlıklarımız yaptık, teşkilatımız birlikte ve heyecanlı bir şekilde kongre gününü bekliyoruz. Liderimizin bize vereceğin mesajları hep birlikte alacağız” ifadelerini kullandı.