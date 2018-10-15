Başkan Dağtekin: "Sandık yönetim kurulları oluşturduk”

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, yaklaşan yerel seçimler öncesinde ‘sandık yönetim kurulu' sistemine geçtiklerini dile getirdi.

Daha önceden İstanbul'da uygulanan ‘sandık yönetim kurulu' sistemi ile seçmenlere bire bir ulaşılarak talep ve beklentileri kayıt altına alınıyor. AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, yapılan çalışma ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Yaklaşan yerel seçimler öncesinde seçim çalışma sistemimizi yeniledik. Daha önce İstanbul'da uygulanan ‘sandık yönetim kurulu' sistemine geçiş yaptık. Mahallede bulunan her sandığa 9 kişiden oluşan yönetim kurulu üyesi belirledik. İl, gençlik ve kadın kollarından oluşan 9 kişilik kurul üyeleri sandıklarında bulunan seçmenleriyle telefonla birebir görüşüyor. Seçmenin şikayetleri, beklentileri ve çözüm önerileri kayıt altına alınıyor. Daha sonra bizde kayıt altına aldığımız veriler ışığında çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.

Başkan Dağtekin, “Yerel yönetimler seçimi sürecinde teşkilatımızın bütün kademeleriyle, milletvekillerimizle, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, ilçe ve belediye başkanlarımızla birlikte, daha iyi sonuç odaklı çalışmalar içerisinde olacağız. Yani her mahallede sandıklar kaç taneyse bu doğrultuda sandık yönetimini oluşturacağız. Bunun ilk örneğini de Merkez İlçe Başkanlığı teşkilatımızda uygulamaya başladık. Pilot mahalle olarak ta Bahçeli Evler Mahallesini seçtik. Pilot bölge olarak seçtiğimiz bu mahallemizde ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Yaptığımız istişare ve değerlendirme toplantısında mahallemizde bulunan sokakların tamamını kontrol altında tutabilecek, bu sokaklarda ikamet eden vatandaşlarımızın hangi sorunları var bunları tespit etmeye başladık. Bunların yanı sıra seçmen sosyolojisini ve nabzını mercek altına almayı amaçlıyoruz. Bizlere oy vermeyen vatandaşlarımızın nedenleri üzerinde teşkilatımızla birlikte ciddi bir çalışma yürüteceğiz. Başta da belirttiğim gibi bu modeli öncelikli olarak merkez ilçe teşkilatımızla başlatıp daha sonra tüm ilçe teşkilatlarımıza yayacak şekilde hayata geçireceğiz. Bu model bizim ana eksenimiz olacak" ifadelerini kullandı.

Dağtekin ayrıca, “Hem teşkilat olarak hem de bütün birimler olarak şunun farkındayız; her birimizin kaldığı mekanlar makamlar geçicidir. Tıpkı dünyaya gelip, gideceğimiz gibi. Madem ki bu makamlara geçici süreyle gelmişiz o zaman oturduğumuz makamın hakkını vermemiz gerekiyor. Her birimiz bir dava adamı şuuruyla mücadele etmemiz gerekiyor. Bizler dakikanın, saniyenin hesabının verildiği bir anlayışın, bir medeniyetin, bir kültürün sahipleriyiz. Miskali zerre kadar hayır yapan, miskali zerre kadar şer yapan bunun karşılığını öteki dünyada görecektir. Biz bu inancın sahipleriyiz. Dolayısıyla hepimizin görevlerimizi çok iyi yapmamız, çok çalışmamız gerekir" şeklinde konuştu.