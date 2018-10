Başkan Dağtekin'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

İl Başkanı Mehmet Dağtekin yayımladığı mesajında, Türkiye'nin geçmişinden bugüne büyük bir hoşgörü medeniyetinin mirasçıları olduklarını söyledi.

Cumhuriyet kuruluşunun 95. yılında birbirimizi kardeşçe kucaklayarak, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, el ele, gönül gönüle 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceklerini kaydeden Mehmet Dağtekin, “Her yıl 29 Ekim'de kutladığımız Cumhuriyet Bayramı'nın bu yıl 95.yılını kutluyoruz. AK Parti iktidarıyla birlikte her geçen yıl Cumhuriyet Bayramlarımız daha çok toplumsallaştırılmıştır. Farklı dil, inanç ve kültürleri bir arada yaşatan, büyük bir hoşgörü medeniyete ev sahipliği yapan ülkemizde Cumhuriyet hepimizin ortak değeridir. Cumhuriyet bayramlarımızın en büyük özelliği ise tüm siyasi partilerimizin ve toplumun tüm katmanlarının verdiği mesajlarda bir olmak, birlik olmak, tek yürek Türkiye ve birlik ve beraberlik dolu günlere şeklinde son derece anlamlı ifadelere yer verilmesi, ülkemizin geleceği açısından son derece anlamlı ve önemlidir. AK Parti iktidarıyla birlikte her alanda yaşanan normalleşmenin yansıması olarak Cumhuriyetin aslında Osmanlı'dan bir kopuş olmadığı aksine bir sürekliliğin devamı olduğu unutulmamalıdır. Çok ağır bedeller ödenerek kazanılmış olan istiklal mücadelesinden sonra Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘en büyük eserim' dediği Cumhuriyet'in kurulması, hiç şüphesiz, geleceğimizin en büyük güvencesidir. Bugün ise, dünyadaki tüm mazlum ve mağdurların umut kapısı Türkiye olmuştur. Bizler de Cumhuriyetimizin değerleri doğrultusunda demokrasimizi ve siyasi istikrarı daha güçlü kılmak ve 2023 hedeflerine emin adımlarla yürümek için çalışmalarımıza azimle devam edeceğiz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kazanımlarının her geçen gün daha da arttığı, demokrasimizin daha da güçlendiği bir dönemde, Cumhuriyetimizin 95. Yılını idrak etmekten büyük bir mutluluk duyuyor, tüm Adıyamanlı hemşerilerimizin bu büyük bayramını can-ı gönülden kutluyorum.Bu uğurda canıyla bedel ödeyen tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun" diye konuştu.