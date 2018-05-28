Başkan Dağtekin’den mitinge davet

1 Haziran tarihinde Sakarya Caddesi Emniyet Müdürlüğü yanında bulunan alanda saat 15.00’da başlayacak olan miting ile ilgili AK Parti Adıyaman İl Başkanvekili Mehmet Dağtekin, davette bulundu. Tüm Adıyamanlıları mitinge davet eden Mehmet Dağtekin, “Mitinge tüm Adıyaman halkını bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a her zaman ilgi ve teveccüh gösteren Adıyaman halkı 1 Haziran’daki mitingde de aynı teveccühü göstereceğine inanıyoruz. Vatandaşlarımızla Cumhurbaşkanımızı buluşturacağız. Bu büyük günde Erzurum mitingi gibi muhteşem bir miting gerçekleştireceğiz. Meydanları dolduracağız ve tarih yazacağız. Tüm vatandaşlarımızı Cumhurbaşkanımızı en iyi şekilde ağırlamaya misafir etmeye davet ediyoruz. Bu seçim asrın seçimidir. Bu seçim sadece Türkiye’nin değil bütün dünyanın ve mazlumlara seçimidir. Teşkilat olarak ulaşamadığımız bir tek kişi bırakmayacağız. Bu seçimde AK Parti’ye oy vermelerini sağlayacağız. Gönlü vatan, millet, bayrak duygusu ile atan herkesi liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingine davet ediyoruz. Türkiye’de destan yazacak bir seçim olacak. İnşallah bu seçimde 5 milletvekilin 5’ini de alacağız. Cumhurbaşkanımızın elini güçlendirmek için AK Parti’nin mecliste en iyi şekilde temsil edilmesi gerekiyor. Meclis ayağını sağlam yapmazsak Cumhurbaşkanımızın elini güçlendiremeyiz. ‘Recep Tayyip Erdoğan’a oy vereceğim ancak mecliste milletvekillerine oy vermeyeceğim’ diyen kişiler AK Parti’li değildir. Bunlar algı operasyonu yaparak milleti yanlış yönlendirmeye çalışmaktadır bu kişilere karşı dikkatli olmamız lazım” diye konuştu.