Başkan Deniz: “Erdemli bir toplumun inşasında öncü nesiller yetiştireceğiz”

Genç Memur - Sen Adıyaman İl Temsilcisi Mücahit Tekin ve yönetim kuruluna teşekkür eden Deniz, “Bir Bilenle Bilge Nesil” projesi yeni dönemde binlerce öğrenciye ulaşılacağız. İlim, irfan ve hikmet yolunda şuurlu gençlik düsturuyla bir aksiyon hareketine dönüşen Genç Memur-Sen'in “Bir Bilenle Bilge Nesil “ projesi benimsemiş olduğu mücadele kültürünün bir tezahürüdür. Bu proje sadece atanmış değil aynı zamanda adanmış öğretmenlerimizin öncülüğünde, orta öğretim düzeyinde okumalar yaparak genelde insanlık tarihinin birikimini, özelde ise medeniyetimizin mirasını sahiplenecek erdemli bir toplumun inşasında öncü nesiller yetiştirilmesini sağlayacaktır. Öğrencinin düşünce dünyası geliştirilmesi amaçlanan bu projede öğrencinin kaleminin de geliştirmesi arzu edilmektedir” dedi.

Projede sağlanmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren ve Genç Memur -Sen İl Temsilciliği adına düzenlenmiş plaketi İl Temsilcisi Mücahit Tekin'e veren Deniz, “Bir bilenle bilge nesil projemizin 3 temel ögesi vardır. Öğretmen, öğrenci ve kitaptır. Proje kapsamında her bir adanmış öğretmen 10 öğrenciden oluşan kitap okuma halkaları oluşturarak, gençlerimizin okuduğu kitabı birlikte analiz eder daha sonra kitapla alakalı kompozisyon yazar. Projenin sürdürülmesinde emeği geçen adanmış öğretmenlerimize sonsuz şükranlarımı sunuyor, projenin yeni döneminde başarılar diliyorum” diye konuştu.