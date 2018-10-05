Başkan Deniz: “Haysiyet cellatları hem delegeden hem mahkemeden dersini alacaktır"

Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, bir internet sitesinde kendisinin Eğitim-Sen'e 2003 yılında üye olduğu yönünde haber yayınlanması üzerine bunu sert dille yalanladı. Ali Deniz ayrıca, mahkemeden bu haberin kaldırılması için karar çıkarttı. Ali Deniz, kendisinin 2003 yılından beri Eğitim-Bir-Sen üyesi olduğunu, Eğitim-Sen'e hiç üye olmadığıyla ilgili belge ve yazıları basınla paylaştı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ali Deniz, “Zirveden Yeni Ufuklara yol almak için dört yıl süren bir yönetim sürecinden sonra sendikal mücadelemize yol arkadaşlarımızla birlikte devam etme kararı almış ve bu kararımızı kamuoyu ile paylaşmıştık.

Yaklaşık bir aydır sahada üyelerimizi ziyaret ederek, destek ve teveccühlerini talep ettik. Öncelikle bu süreçte bize destek veren ve teveccüh gösteren herkese teşekkür ediyorum. Hiç kimseyi hedef almadan, ötekileştirmeden, kutuplaşmaya sebep olacak herhangi bir ifade kullanmaktan haya ederek, Şube Başkanı olmanın yüklediği sorumluluğun farkında olarak bir demokrasi şöleni havasında seçim çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Ancak delege seçimlerine birkaç gün kala delege iradesinin aleyhlerinde oluştuğunu gören ve telaşa kapılan bazı nifak merkezleri hareketlenmeye başlamış, sendikamıza ve şubemize her fırsatta saldıran bir haber sitesini tetikçi olarak kullanarak, son süreçte devletimizin bekasına taarruzda bulunan FETÖ'nün kumpaslarını andıran yöntemlerle, yalan ve iftira içerikli, mesnetsiz ve düzmece iddialarla haysiyet cellatlığına soyunmuştur" dedi.

Ali Deniz açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Söz konusu nifak merkezleri eliyle 3.10.2018 tarihinde bir internet sitesinde ‘Eğitim-Sen Üyeliğinden Utanan Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Kayıtlarını Sildirmiş. Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, Eğitim-Sen üyeliğini MEBBİS hesabından ve özlük dosyasından kaldırtmış' başlıklı bir haber yayınlanmıştır. Bahse konu haberde, şahsımın adı açıkça zikredilmek suretiyle gerçekte var olmayan sendika üyeliğim gerekçe gösterilerek şahsıma yönelik gerçekte var olmayan birtakım siyasi görüşler ileri sürülmüştür. İktidar değişikliği gerekçe gösterilerek ‘iktidarsız' tabiri kullanılarak sendika değiştirdiğim ileri sürülmüş, hiçbir bilgi, belge ve delil olmaksızın geçmişimi sildiğim iddia edilmiş, özlük kayıtlarıyla oynadığım ileri sürülmüş, kayıtları yok etmeye çalıştığım iddia edilmiştir. Söz konusu iddialar, belgesiz, mesnetsiz, dayanaksız, gerçeğe aykırı ve afaki olmakla beraber kamuoyu nezdinde şahsımın yıpratılması hedeflenmekte, şahsımın itibarı zedelenmekte, haber verme kastı aşılıp iftira boyutuna varılmakta ve kişisel haklarıma karşı bir saldırıda bulunmaktadır. Adı geçen haber sitesinin elinde iddialarına ilişkin ne bir belge ne de bir somut ve teyit edilmiş bilgi yoktur. Tamamen ‘çamur at izi kalsın' düsturuyla hareket edilmiştir.

Şahsım hakkında 31.05.2003 tarihinde 191047 Eğitim-Sen Adıyaman Şubesine üye olduğum yönünde ekran görüntüsü verilerek haber yapılmıştır. Eğitim-Sen'e üye olmak amacıyla doldurduğum ve imzaladığım herhangi bir üyelik başvuru formu olmamıştır. Konuyla ilgili müracaatımıza cevaben Eğitim-Sen Adıyaman Şubesi'nin 04/10/2018 tarih ve 51 sayılı yazılarında şahsıma ait üyelik ve istifa formunun arşivlerinde bulunmadığı belirtilmiştir.

Kaldı ki şu anda Şube Başkanlığını sürdürdüğüm Eğitim-Bir-Sen'e 31/05/2003 tarihinde üyeliğim söz konusu olup bunu belgeleyen bilgi ve ıslak imzalı üyelik formu sendikamız arşivinde mevcuttur. 2007-2014 yılları arasında Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Yönetim Kurulunda görev aldım. 2014 yılından bu yana Şube Başkanlığı görevini yürütmekteyim ve başkanlığa yeniden adayım.

Hiçbir zaman Eğitim-Sen geçmişim olmadı. Ben buradan hodri meydan diyorum. Elinizde ne kadar iftira malzemesi varsa buyurun. Bu iftira kampanyalarının Ankara boyutunu da iyi biliyorum. Burada tutunamayanlar iftira ile de asla menzillerine varamayacaklar, hedeflerini tutturamayacaklar.

Kişisel bilgilerimin bu sendikaya nasıl ulaştığı ve kamuoyuyla paylaşılması hakkında hukuki süreçleri de başlattım. Bu iftirayı atanlar hakkında da dava açacağım. Bugün sözde habere erişimin engellenmesi için Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuruda bulundum ve Adıyaman Sulh Ceza Hakimliğinin 2018/3481 sayılı kararı ile söz konusu habere erişimin engellenmesi ve haber içeriğinin yayından çıkarılmasına karar verilmiştir. Benim evrakta sahtecilik yaptığımı, Eğitim-Sen'e üye formunu yok ettiğimi, MEBBİS kayıtlarını sildirdiğimi söyleyenler bu iddialarını ispatlamazlarsa müfteridirler."