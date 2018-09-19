Başkan Deniz, hazırlık ödeneğini değerlendirdi

Ödenek konusunda açıklama yapan Başkan Deniz, eğitim ve öğretimde emek sarf eden şef, memur, hizmetli ve diğer eğitim çalışanlarının emeği görmezden gelinmemesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Deniz, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin bu kadrolara ödenmemesi, eğitim ve öğretim sürecinde aynı hedeflere ulaşmak için aynı amaç birliği içinde aynı konuda çalışan kamu görevlileri arasında eşitsizlik ve adaletsizlik oluşturduğunu söyledi. Başkan Deniz, “Öğretim yılına hazırlık ödeneği, öğretmenlerle birlikte eğitim, öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde emek sarf eden bakanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında görevli tüm hizmet sınıflarındaki eğitim çalışanlarına da ödenmelidir. Eğitim kurumlarında çalışan personelin haftalık 40 saati aşan çalışmalarının karşılığı fazla çalışma ücreti ödenmesi ya da personel yetersizliği gerekçesine sığınılmadan fazla çalışma karşılığı izin hakkından faydalanmalarının sağlanması yönünde düzenleme yapılmalıdır. Memur ve hizmetliler başta olmak üzere, eğitim çalışanlarına yönelik görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları belli bir takvim dahilinde periyodik olarak gerçekleştirilmelidir” diye konuştu.