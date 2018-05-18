Başkan Deniz öğretmenlerin mağduriyetini dile getirdi

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, 2015 yılından bu yana atama ve yer değiştirmelerde sıramatik uygulamasının kaldırılması ile dezavantajlı bölgelerde çalışan öğretmenlerin mağdur edildiğini, yayınlanan 2018 kılavuzunun bu mağduriyetleri gidermekten uzak olduğunu söyledi.

Ali Deniz, "2010 Tarihli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde ‘il içinde yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, tercih ettikleri eğitim kurumları itibarıyla yapılan sıraya bağlı olarak Haziran ve Ağustos ayı sonu itibarıyla yapılır’ denilmekte iken, 2015 yılında yapılan yönetmelik değişikliğinde ‘sıramatiğin çalıştırılması ile ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir’ ifadelerini kullandı. Atamalarda sıra esaslı atamaların 2015 tarihindeki yönetmelikle kaldırılması öğretmenlerimizin mağduriyetlerine sebep olmakta ve hakkaniyeti sekteye uğratmaktadır. Bu mağduriyet 2018 Atama ve Yer Değiştirme Kılavuzu ile maalesef giderilmemiştir" dedi.

Şu anda uygulanmakta olan atama ve yer değiştirme yönetmeliği ile norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirmelerine dair uygulamanın da adil olmadığını dile getiren Deniz, "2010 tarihli yönetmelikte uygulanan köy okullarında ve dezavantajlı bölgelerde görev yapan ve hizmet puanı yüksek olan öğretmenlerimiz, merkez okullarda boşalan normlara çeşitli gerekçelerle (özür grubu,norm fazlılığı, v.s) daha düşük puanla öğretmen ataması yapıldığı için atanamamaktadırlar. Oysaki gibi sıralamaya dayalı veya bilindik tabirle sıramatik ile yapılacak atamalar daha adil olacak ve kimseyi mağdur etmeyecektir. Hizmet puanı yüksek olan öğretmenlerimiz norm açığı bulunan eğitim kurumlarına yer değiştirebilecek ve açık normlar bu şekilde hakkaniyete uygun olarak doldurulacaktır. Norm fazlası öğretmenin belirlenmesinde hizmet puanı uygulamasının köylerde ve dezavantajlı bölgelerde uzlaşma yoluyla veya tersinden yani hizmet puanı yüksek olandan başlaması daha adil olacaktır " şeklinde konuştu.