Başkan Deniz: "Sorunları tespit edip çözüm önerileri sunan köklü bir teşkilatız"

Başkan Deniz, sendika olarak, her zaman millet iradesinin yanında saf tuttuklarını vurgulayarak, “28 Şubat'ta Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen gibi yapıların büyük olmayışının, örgütlü sivil yapıların bulunmayışının bedelini millet olarak birlikte ödedik. Çok büyük sıkıntılar yaşadık. Horlandık, aşağılandık, ötekileştirildik, kamudan tasfiye edildik, inançlarımızdan dolayı tahkir edildik. Gece gündüz demeden çalışan, üreten, sorunları tespit edip çözüm önerileri sunan köklü bir teşkilat olarak üyelerimiz, eğitim çalışanları ve kamu görevlileri için birçok kazanım elde ettik. Sendika olarak bu ülkeye borcumuz olduğunu düşünüyoruz. Onun için sendikacılığı, sadece ücret sendikacılığı diye ekonomik zemine sıkıştırmayan, ülkemize bir hizmet mekanizması olarak görüp, akademik hizmet sendikacılığı adıyla yeniden formatlayan bir yaklaşımla çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz” dedi.