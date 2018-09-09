Başkan Deniz, yeniden adaylığını açıkladı

olağan kongre için yeniden başkan adayı olduğunu açıkladı.

Şube yönetim kurulu, ilçe teşkilatları, sendikanın zorunlu organlar kurulu ile yapılan istişareler neticesinde adaylık kararının alındığını dile getiren Başkan Deniz, Adıyaman’da sendikacılığı zirveye taşıdıklarını, zirveden yeni ufuklara yol almak için tekrar sorumluluk almak istediklerini söyledi.

2014 yılında yapılan 5. olağan kongrede görevi devraldıklarını dile getiren Başkan Deniz, o günden bugüne genç ve dinamik bir kadroyla eğitim camiasının sorunlarını dile getirdiklerini, şeffaf ve katılımcı yönetim ilkesiyle sendikayı güçlendirdiklerini söyledi.

Başkan Deniz, “Öncü sendika ve şube olarak her zaman bu topluma örnek olma ve örneklik teşkil etme bilinci ile hareket ettik. Bu bilinçle yüklendiğimiz sorumluluğun gereklerini seçim sürecimiz boyunca daha yüksek bir hassasiyet ile yerine getireceğiz. Eğitim Bir -Sen’de seçimler ayrılığın gayrılığın, kem sözün aracı değildir. Sesimizi ötelere ulaştırarak, sözümüzü yükseltip herkesi birliğin ve kardeşliğin sendikası Eğitim Bir- Sen’e davet etmektir. Ülkemize, insanlığa ve üyelerimize hizmet etmek üzere daha büyük ve güçlü bir Eğitim Bir- Sen oluşturmanın aracıdır.

Üyelerimize profesyonel hukuki danışmanlık hizmeti vermek için şube binamızda hukuk bürosunu kurduk, avukatımız aracılığıyla bini aşkın üyemize birebir danışmanlık hizmeti verdik. Üyelerimizin kararlarımıza etkin katılımını sağlamak amacıyla EBS Adıyaman mobil katılım platformunu oluşturduk. 4 bin 121’den devraldığımız üye sayımızı yüzde 50’nin üzerinde bir artışla 6 bin 186’ya çıkardık. Üyelerimizin sosyal ve özlük hakları ile ilgili etkin bir mücadele sergiledik. Üyelerimize ve işyeri temsilcilerimize yönelik olarak genel merkez yöneticilerimiz ve alanında uzman akademisyenlerin katıldığı 3 adet geniş katılımlı teşkilat eğitim programı gerçekleştirdik. İlimizin eğitim sorunlarının yanında ulusal ve uluslararası insani meselelerde duyarsız kalmadık. Eğitimde yaşanan sorunların çözümünde bütün tarafların çözümün parçası olduğu bilinciyle hareket ettik. Sendikamızda kadınlar komisyonumuzun faal çalışmaları ile kadın üyelerimizin varlığını ve etkisini arttırdık. Problemleri yerinde gören ve anında müdahale refleksine sahip bir kadroyla hizmet verdik. Üyelerimize hizmet vermede zaman ve mekan sınırlarını kaldırarak 7/24 ulaşılabilen bir yönetim kadrosu ile hizmet sunmaya gayret ettik. Şimdi kadromuzu daha da güçlendirdik. Yeni dönemde yeni projelerimizi hayata geçirmek için eğitim camiamızın huzuruna çıkıyor ve desteklerini talep ediyoruz” dedi.

6. Olağan kongrenin bir bayram havasında geçmesini istediklerini, kongrenin kaybedeninin olmadığını, kazananın Eğitim Bir- Sen camiası olduğunu vurgulayan Deniz, "Reddi miras açmazına düşmeden, köklerine bağlı, geçmişin bakiyesine sadık, geleceğe ve yeniliğe açık sendikacılık anlayışı ile zirveden yeni ufuklara yolculuk için adayız. Kardeşliğimizi, birliğimizi güçlendirmek sendikal mücadelemize güç katmak niyeti ile seçim sürecinde yer alacak tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor, muvaffakiyetler diliyorum” diye konuştu.