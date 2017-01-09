Başkan Dimez, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Abdurrahman Dimez, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, basın çalışanlarını kutladı.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Abdurrahman Dimez, gazetecilik mesleğinin fedakarlık isteyen, zor şartlarda yapılan önemli bir meslek olduğunu söyledi.

Abdurrahman Dimez açıklamasında, “Halkımızın doğru ve tarafsız haber almasını sağlamak için özveri ile çalışan basın mensuplarımız sayesinde Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu güne kadar önemli gelişmeler sağlamıştır. Demokrasinin yerleşmesinde basın kuruluşlarının önemli katkıları vardır. Bir milleti aydınlatma ve uyarmada, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermede, özet olarak bir milletin hedefi mutluluk olan müşterek istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir.Gazetecilerin, halkımızı gelişen olaylar hakkında bilgilendirmek için ortaya koydukları emek kutsaldır. Onların bu görevleri yerine getirirken yaptıkları çalışmalara yardımcı olmak da hepimizin görevidir. Fedakarca çalışarak halkımızı aydınlatan değerli gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Tüm basınımıza ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışından taviz vermeksizin yerine getirdikleri bu önemli kamu hizmeti için teşekkür eder, basınımızın temel taşı olan fikir işçisi gazeteci arkadaşlarımıza, başarılar diliyorum” dedi.