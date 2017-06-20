Başkan Dimez’den Kadir Gecesi mesajı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Abdurrahman Dimez, hayır ve bereketi bünyesinde barındıran, manevi haz ve mutluluğun doruğa ulaştığı Ramazan ayında bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi’ne kavuşuyor olmanın sevinci ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Dimez mesajında, “Tutulan oruçlarla yapılan ibadet ve yardımlarla bir manevi iklimden geçerek idrak ettiğimiz Ramazan ayı, Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır. Rahmet ve mağfiretin sağanak halinde yağdığı Kadir Gecesi, faziletine inanarak idrak ettiğimiz takdirde kurtuluşumuza vesilece olacaktır. Kadir Gecesi dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, sevginin, saygının ve hoşgörünün hayatımızdaki birleştirici yönünün daha fazla öne çıktığı özel günlerdir. İslam dininde ve Türk toplumunda ayrı bir önemi ve anlamı olan bu güzel kandil günleri, kardeşlik ve dostluk duygularımızı daha da derinleştirmek, milletçe sahip olduğumuz sevgi, saygı ve dayanışma gibi asil duyguları, içinde yaşamakta olduğumuz ülkenin ve toplumun tüm fertlerine karşı da ortaya koyabilmemiz için güzel bir fırsattır bu düşünce ve temennilerle bütün İslam aleminin , Kadir Gecesi’ni kutluyor, bu gecenin milletimize, ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum” dedi.