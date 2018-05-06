Başkan Duranay güven tazeledi

Oda binasında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulunda Mevcut Başkan Ziya Duranay ve Mustafa Salman başkanlığa aday oldu. Yapılan seçimde Ziya Duranay 101 oy, Mustafa Salman ise 73 oy alırken 2 oy da geçersiz sayıldı. 176 üyenin 101 oyunu alan mevcut Başkan Ziya Duranay yeniden başkan seçildi.

Çalışmalarına kaldıkları yerden esnafın ve Adıyaman halkının yararına aralıksız bir şekilde çalışmalarda bulunacakların vurgulayan Duranay, oda üyelerine teşekkür ederek seçimin hayırlara vesile olmasını diledi.