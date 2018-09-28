Başkan Duranay: “Küçük esnaf için perakende yasasının düzenlenmesi lazım”

Türkiye üzerinde oyunlar oynandığını ve son olarak ekonomik saldırılara karşı ülkemizin mücadele verdiğini dile getiren Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay, küçük esnafın korumanın en büyük mücadelelerden birisi olduğunu dile getirdi.

Ziya Duranay, “Birkaç yıldır ülkemiz üzerine oynanan oyunlar var. Gezi Olaylarından tutunda, 15 Temmuza kadar yapılan baskılar son olarak ekonomik olarak sergilendi. Dolayısıyla dövizin yükselmesiyle esnaf sanatkar çok zor durumda kaldı. Esnaf, sanatkar mal temin etmede çok zorluklar çekiyor fakat elinde malı eski fiyattan satmaya devam ediyor. Ancak büyük marketler zinciri esnafı zor duruma düşürmektedir. Esnaf sanatkara sahip çıkmalıyız. Esnaf sanatkarı yakından ilgilendiren perakende yasasının yasalaşması gerekiyor. Perakende yasasında zincir marketlerin sokak aralarında açılması esnafın yok olmasına neden oluyor. Zincir marketler beyaz eşyadan kırtasiyeye kadar her üründen satış yapıyor. Böyle olunca mahalle esnafları işyerlerini kapatmak zorunda kalıyor. Eğer perakende tasarısı yasalaşırsa bir yerde işyeri açmak için maliyeden önce esnaf ve sanatkarlar odalarından yetki alması gerekecek. Bizlerde gelişi güzel yerlerde işyeri açılmamasını ve doğru yerde açılmasına yön verebiliriz” dedi.

Duranay, “Adıyaman merkez ve ilçeler olmak üzere sayıları 90 geçen ve bu sayılarında sürekli artışların gözlendiği zincir marketlerine ‘dur' deme zamanı gelmiştir. Serbest piyasa adı altında insani ve beşeri ilişkilerden tamamen yoksun para kazanma hırsına bürünerek yerli esnafın iş yerlerini kapatmak zorunda bırakan Zincir marketlerin sayıları her geçen gün artmaktadır. Ahilik geleneğine tamamen ters düşen zincir marketlerinde; beyaz eşya, hazır giyim , hırdavat, ayakkabı, inşaat malzemesinden tutunda ev tekstil eşyalarına kadar her türlü malın satışını yaparak yerli esnafın mağdur olmasına neden olmaktadır.

Esnaf ve sanatkarımız bağlı olduğu Ahilik geleneğinin en önemli unsurlarından olan ‘Ben siftah yaptım komşumda yapsın' geleneğinden tamamen uzak yaşayan bu sektöre bir an önce nokta konulmalıdır. Bunun için, perakende ticaretin düzenlenmesi ile ilgili yasanın yeniden gözden geçirilerek, küçük esnafın korunmasına ilişkin tedbirlerin alınması gerekir. Yaşadığımız herhangi bir krizde halkımıza mahalle esnafı her zaman destek çıkmıştır. Haksız rekabet koşullarında dahi Yerli esnafımız veresiye defterini kullanmaya devam etmiştir. Bu haksız koşulların sona ermesi için; perakende yasası yeniden gözden geçirilip tam olarak uygulanmalı ve gerekli düzenlemeler hemen yapılmalıdır.

Zincir marketler karşısında direnmeye çalışan esnaf ve sanatkarımızın korunması ve bir an önce bu haksız rekabetin durdurulması gerekmektedir.

Bu marketler istilasına karşı Küçük esnaf ve sanatkarımızı korumak ve kollamak boynumuzun borcudur. İyi günümüzde kötü günümüzde yanımızda olan yerli esnafımızın daha çok kan kaybetmemesi için onlara destek olalım. Gerek vatandaş olarak gerekse bulunduğumuz kamu kuruluşunun başkanı olarak, hemşerilerimize çağrımızı yeniliyoruz alışverişini yerel esnafta yap ve ‘Esnafına Sahip Çık' bu çağrımıza tüm Adıyamanlı vatandaşlarımızın duyarlı olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.