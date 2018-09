Başkan Duranay marangoz ve mobilyacılarla bir araya geldi

Marangozcular ve mobilyacılarla bir araya gelen Başkan Duranay burada bulunan esnafların sorun ve sıkıntılarını dinleyerek ahşap ve plastik mobilyalar, koltuklar ve büro mobilyalarına uygulanan katma değer vergisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vatandaşların fiyatlarda indirim beklediğini yalnız 2018 yılı başından bu yana mobilya ham maddesine gelen zamların şuana kadar yüzde 70’i bulduğunu söyleyen mobilyacılardan Bülent Ölçer, “Malzeme fiyatları her ay değişiyor. Bu yalnızca süngerde değil, suntada, MDF’de, suntada, kerestede gibi her şeyde. Mobilyacı ve marangozların devamlı kullandığı ham maddelere durmadan zam geliyor. 1 Ağustos itibariyle yüzde 10’lara yakın bir zam geldi. Bunu anlamış değiliz. Dolar inişte, zam geliyor, dolar çıkışta yine zam geliyor. Her ay onlar gibi fiyat değiştirme şansımız yok. Son 5-6 aydan beri esnaflarımızı kendi karlarından taviz verdi. Sattığımız ürünün yerine yeni ürün koyamıyoruz. Ülkemizin bir an önce yerli ve milli ürünlerle yoluna devam etmesi gerekiyor. Odunu, tutkalı, reçinesi, kağıdı, her şeyimiz ithal. Makine almışız küçük bir arızada Almanya’ya bağlıyız” şeklinde konuştu

Başkan Duranay ise konuşmasında, “Kurdaki artışın siyasi hesaplar sonucunda gerçekleştiği hepimizce bilinmektedir. Türkiye ekonomisini hedef alan atakların, Türkiye’nin milli birlik ve beraberliğini zedelemeye yöneliktir. Her kez işine gücüne odaklanmalı, spekülasyonlardan uzak durmalıyız. Kişisel hesaplar bir kenara bırakılmalı, atacağımız her adımda ülke menfaatini göz önünde bulundurmalıyız. Esnaf ve Sanatkarlarımız bu konuda genel olarak büyük bir fedakarlık göstermektedir. Esnafımız sattığı malın yerine yenisini koyamamaktadır. Büyük firmaların yaptığı gibi ürünlere fiyat zammını yansıtmamaktadır. Bazı esnafımızın böyle bir günde bunu fırsat olarak gözetleyip de avrodan, dolardan dolayı zam fırsatçılığı yapması bizi ayrıca üzmektedir. Hiç ilgisi alakası olmayan ürünlerin dolardan dolayı bu böyle oldu demeleri bizleri üzüyor. Bir de ellerinde olan stokları çıkartıp da zam fırsatçılığını düşünerek, gramajda esnafı ve müşteriyi aldatan esnaflarımız varsa bunların kendine bir çeki düzen vermesi lazım. Dolar ve döviz yükseldikçe, herkesin girdi maliyeti yükseliyor, bu bir gerçek, lakin bunu ortaya koyarken ciddi hesaplarla ortaya koymalıyız. Mal satmama gibi bir düşünceye sahip olmamalıyız. Ham madde üreticisi de tedarikçi de malını satmak zorundadır. Gün birlik olma günüdür. Milli paramız Türk lirasıdır ve her Türk vatandaşı parasının arkasında durmalıdır. Ekonomik taarruza üreterek karşı duracağız, yerli ve milli yatırımlara önem vermemiz gerekiyor. Her hayırda şer her şerde hayır var ilkesinden hareket edersek, aslında bu ekonomik sömürünün de bizim için birçok uyarıcı etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Biz dışa bağımlı bir ülke olmamalıyız. Her şeyimizi kendimiz üretmeliyiz. Bundan da dersler çıkarmalıyız. Hükumetimiz bir an önce gerekli çalışmaları reform yaparak başarabiliriz” diye konuştu.