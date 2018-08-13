Diğer
Kategoriler
13 Ağustos 2018 14:24

Başkan Duranay: “Veresiye defterini kapatmayacağız”

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay, döviz kurlarının dalgalanmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Başkan Duranay: “Veresiye defterini kapatmayacağız”

13 Ağustos 2018 14:24


ESOB başkanı Ziya Duranay, döviz kurlarının hızla dalgalanması sebebiyle piyasalarda sözü edilen yada yaşanan durgunluklar sebebiyle esnaf ve sanatkarlar olarak gerek ekonomiye gerekse halkımıza bir nebzede olsa destek olmak için kolları sıvadıklarını söyledi.


Duranay, “Ülkece yaşamış olduğumuz döviz kurlarının hızlı dalgalanması karşısında esnaf ve sanatkarlar olarak bu dalgalanmalara karşı dimdik durmaya çalışıyoruz. Halkımızın dövizdeki bu yükselişe karşı daha çok mağdur olmaması için raflarda bulunan hiçbir ürünümüzün etiket fiyatlarını değiştirmeyi düşünmüyoruz. Piyasayı canlandırmak adına esnaf ve sanatkarlarımızın bozduracak döviz ve altını olmayabilir fakat karşılıklı güven esasına dayanan veresiye defterimizi asla kapatmayı düşünmemekteyiz. Etiket fiyatlarında değişikliğe gitmeden meşhur veresiye defterini açık tutmaya devam edeceğiz” dedi.


Başkan Duranay açıklamasının devamında, “Ahilik kültürünün temelini oluşturan esnaf ve sanatkarların sosyo ekonomik bir teşkilat olduğunu unutmamalıyız. Ahilik ahlaki, ekonomik, sosyal,siyasi ve askeri sahalarda önemli bir işleve sahiptir. Yardımseverliğin temel alındığı bir kültürün mirasçıları olarak bizler devletimize milletimize sahip olup destek çıkmaya devam edeceğiz. Mahalle arasındaki küçük esnaf ve sanatkardan tutunda çarşı esnafımıza kadar el ele verip bu zorlu süreci birlikte atlatmaya çalışacağız.


Esnaf ve sanatkarlar olarak her zaman elimizi taşın altına koymaya hazırız. Ülkemiz zorlu süreçlerin üstesinde gelen bir millete sahiptir. İnanıyoruz ki piyasalar en kısa sürede durgunlaşacak ve istikrarlı yolumuz devam edecektir” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    40°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    41°C
  • Perşembe
    Sıcak
    41°C
  • Cuma
    Sıcak
    42°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç