Başkan Duranay: “Veresiye defterini kapatmayacağız”

ESOB başkanı Ziya Duranay, döviz kurlarının hızla dalgalanması sebebiyle piyasalarda sözü edilen yada yaşanan durgunluklar sebebiyle esnaf ve sanatkarlar olarak gerek ekonomiye gerekse halkımıza bir nebzede olsa destek olmak için kolları sıvadıklarını söyledi.

Duranay, “Ülkece yaşamış olduğumuz döviz kurlarının hızlı dalgalanması karşısında esnaf ve sanatkarlar olarak bu dalgalanmalara karşı dimdik durmaya çalışıyoruz. Halkımızın dövizdeki bu yükselişe karşı daha çok mağdur olmaması için raflarda bulunan hiçbir ürünümüzün etiket fiyatlarını değiştirmeyi düşünmüyoruz. Piyasayı canlandırmak adına esnaf ve sanatkarlarımızın bozduracak döviz ve altını olmayabilir fakat karşılıklı güven esasına dayanan veresiye defterimizi asla kapatmayı düşünmemekteyiz. Etiket fiyatlarında değişikliğe gitmeden meşhur veresiye defterini açık tutmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Duranay açıklamasının devamında, “Ahilik kültürünün temelini oluşturan esnaf ve sanatkarların sosyo ekonomik bir teşkilat olduğunu unutmamalıyız. Ahilik ahlaki, ekonomik, sosyal,siyasi ve askeri sahalarda önemli bir işleve sahiptir. Yardımseverliğin temel alındığı bir kültürün mirasçıları olarak bizler devletimize milletimize sahip olup destek çıkmaya devam edeceğiz. Mahalle arasındaki küçük esnaf ve sanatkardan tutunda çarşı esnafımıza kadar el ele verip bu zorlu süreci birlikte atlatmaya çalışacağız.

Esnaf ve sanatkarlar olarak her zaman elimizi taşın altına koymaya hazırız. Ülkemiz zorlu süreçlerin üstesinde gelen bir millete sahiptir. İnanıyoruz ki piyasalar en kısa sürede durgunlaşacak ve istikrarlı yolumuz devam edecektir” ifadelerini kullandı.