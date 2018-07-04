Başkan Duranay: “Yapılandırma 7’den 70’e herkesi ilgilendiriyor”

7143 sayılı Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay, yasanın 31.03.2018 tarihine kadar verilmemiş veya beyan edilmemiş olan vergiye ilişkin işlemlerin tapu harcı, ticari kazanç, zirai kazanç, serbest meslek kazancı, kira geliri, değer artışı kazancı gibi beyanlarını 31 Temmuza kadar kendiliğinden verilmesi halinde bu yasa hükümlerinden faydalanacağını söyledi.

Ziya Duranay, “7143 Sayılı Kanun toplumda 7’den 77’ ye herkesi ilgilendiren destekler paketinde, esnaf ve sanatkarlarımıza ekonomik katkı sağlayacak maddeleri de içermektedir. Kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasında esnaf ve sanatkarlarımızın borçlu olduğu kamu kurumları açısından, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri, Belediyeleri kapsamaktadır. Vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, gümrük vergileri ile bu vergilerden doğan idari para cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları, SGK primleri, emeklilik kesintisi ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primleri, sosyal güvenlik destek primi, ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi ile bunlara ilişkin gecikme cezaları ve gecikme zamları, trafik cezaları, karayolu geçiş ücretleri ve HGS ücretleri ile bunlara bağlı cezalar, gecikme faizleri ve gecikme zamları, öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, belediyelere olan su, atık su, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı alacaklar ile bunların gecikme zamları ve faizleri kapsamda bulunmaktadır. 6552, 6736 ve 7020 sayılı yapılandırma kanunlarına istinaden yapılandırılan ve taksit ödemeleri halen devam eden borçların da bu kanun kapsamında yapılandırılması mümkün değildir” dedi.

Duranay, “Yapılandırma kapsamına giren borç asıllarında bir indirim yapılmamaktadır. Ancak, bu borç asıllarına uygulanan gecikme cezası, gecikme faizi ve gecikme zamları ile vergi cezalarının tamamı silinmektedir. Bunun yerine, enflasyon (yurtiçi ÜFE) oranında daha düşük bir güncelleme faizi hesaplanacak, yapılandırılan borç toplamı peşin veya iki ayda bir olmak üzere 18 eşit taksitte, toplam 36 aya varan vade ile ödenebilecektir. Yapılandırılan borcun tamamının, ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde, yurt içi ÜFE oranında hesaplanan faizinin yüzde 90’ı silinecektir.

Yine peşin olarak ödenen idari para cezalarından yüzde 25 indirim yapılacaktır.

Bir vergi alacağına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamı, bir alacağa bağlı olmaksızın kesilen vergi cezalarının ise yarısı silinecektir.

Kanundan yararlanabilmek için başvurular en geç 31 Temmuz 2018 tarihine kadar ilgili idareye yapılabilecek, yeniden yapılandırılan vergi borçlarının ilk taksiti 31 Ağustos 2018 tarihine kadar, SGP primlerinin ilk taksiti ise 1 Ekim 2018 tarihine kadar ödenebilecektir. Taksit ödemeleri kredi kartı ile yapılabilecektir.

İlk iki taksitin tamamen ödenmesi şartıyla bir takvim yılında en fazla iki taksitin ödenmemesi mümkün olacak, ikiden fazla taksit süresinde ödenmezse yapılandırma iptal edilecektir. 7143 sayılı Kanunla esnaf ve sanatkârlarımız için vergi barışı uygulaması da bir kez daha getirilmiştir” diye konuştu.