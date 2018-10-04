Başkan Duranay'dan ‘ekmek' açıklaması

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay, Adıyaman'da ki ekmek fiyatıyla ilgili yeni bir çalışmanın olduğunu dile getirdi.

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay, yaklaşık 1 ay önce ekmeye yapılan zammın ardından yeni bir düzenlemeye gidileceğini açıkladı. Adıyaman'da 200 gram pide 1.25 TL, 230 gram somun ise 1.25 TL'den satılıyor.

Yapılacak olan düzenleme ile ilgili açıklamada bulunan Ziya Duranay, “Ekmek fiyatı ile ilgili yeni bir çalışma var. Ekonomik darboğaz ile birlikte bazı ürünlere zam gelmesiyle birlikte fırıncı esnafımız bundan önce talepleri olmuştu. Un, maya, elektrik, doğalgaza gelen zam sonrasında ekmeğe de zam yapılmıştı. Bizden fırıncı esnafı 200 gram pideyi 1.25 TL'ye satılmasını karar vermiştik. Somun için ise 230 gramını 1.25 TL'ye satılması yönünde komisyondan karar çıktı. Biz bu komisyon kararını Bakanlığa gönderdik. Kilosu 5 TL'nin üzerinde olması nedeniyle tekrar değerlendirmemiz istendi. Bizde fırıncı esnafımızla konuşarak, 230 gram olan somunu 250 grama çıkartarak, yine 1.25 TL'den satmanın uygun olacağına karar kılındı. Bu doğrultudaki görüş komisyon tarafından değerlendirilecek ve Bakanlığa sunulacak. Sadece Adıyaman'da değil, Türkiye genelinde ekmek fiyatıyla ilgili sorun yaşanıyor. Keşke un, maya, elektrik zammı olmasaydı da ekmeğe de zam olmazdı. İnşallah ekonomimiz düzelirse bu tür sorunlar ile karışmayız” ifadelerini kullandı.