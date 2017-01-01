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01 Ocak 2017 17:04

Başkan Erdem ve Mutlu köy halkıyla bir araya geldi

Başkan Erdem ve Mutlu köy halkıyla bir araya geldi

01 Ocak 2017 17:04

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hanifi Erdem ile Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu köy halkıyla bir araya geldi.
AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hanifi Erdem ile Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu, merkeze bağlı Atakent Köyünü giderek burada bulunan köy halkıyla bir araya gelip uzun uzun sohbet etti. Atakent Köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Erdem ve Mutlu vatandaşlarla sıcak sohbetler kurarak, onların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Başkan Hanifi Erdem ve Başkanı Oğuz Mutlu’nun kendilerine yaptığı ziyaretlerden oldukça mutlu olduklarını dile getiren vatandaşlar, "Allah başkanlarımızdan razı olsun. Başkanlarımız bugün buraya gelip derdimizi, sorunlarımızı diledi. Bu tür ziyaretler bizi oldukça memnun ediyor" ifadelerini kullandı.



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