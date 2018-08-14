Başkan Erdengi: “Şehit ve gazi aileleri devletimizin yanındadır”

TÜMŞAD Başkanı Hacı Erdengi, Türkiye Cumhuriyetinin bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada devletin yanında yer alacaklarını dile getirdi.

Hacı Erdengi açıklamasında, “Son dönemde sömürgeye alışmış kapitalizmin coğrafyamızda ki çıkar hesapları,şımarık tavırları ile Devletimizin yürütmekte olduğu Yerli ve Milli anlayışından rahatsız olması sebebiyle,Ülkemiz döviz kurları üzerinden hiçbir gerçekle örtüşmeyen son derece ahlaksız saldırılara maruz bırakılmaktadır. 40 yıldır teröre verdikleri destekle, ihanetlerle, darbe girişimleriyle, vesayetlerle diz çöktürmeye çalışanlar şimdi de döviz kurları ile, ambargolarla ekonomik saldırılarına devam etmektedir.

Türkiye Harp Malulü Gaziler,Şehit Dul ve Yetimler Derneği olarak tüm bu saldırılara karşı, bugüne kadar olduğu gibi şimdi de sonuna kadar devletimizin yanındayız. Gün ülkemizin ve milletimizin bekası için daha fazla sorumluluk alarak, her zamankinden daha sağlam bir şekilde kenetlenme günüdür. Şehit ailelerimiz,Gazilerimiz olarak üzerimize düşen maddi manevi her göreve hazırız.

Milletimizle de topyekun kararlı bir duruş göstererek vereceğimiz mücadeleden zaferle çıkacağımızdan hiç şüphe etmiyor, güzel günlerin yine ülkemizin ufkundan doğacağına inanıyoruz” diye konuştu.