Başkan Erdengi yardım toplayan kişiler konusunda uyardı

TÜMŞAD Başkanı Hacı Erdengi, son günlerde Türkiye genelinde şehit aileleri ve gazilere veya çocuklarına yardım edeceklerini söyleyip kamu ,kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, sanayici, işadamı ve esnafı arayarak veya ziyaret ederek kitap, dergi, bayrak,hediyelik eşya göndermeyi taahhüt eden dernekler ve vakıflar olduğunu söyledi.

Milletin manevi duygularının istismar edildiğini kaydeden Başkan Hacı Erdengi, “Bu tür haksız kazanç peşinde koşan kişi ve kuruluşlar son günlerde tüm iletişim kanallarını kullanarak şehit aileleri ve gaziler adına maddi yardım talebinde bulunmaktadır. Bu tür kişilere itibar edilmemesini, özellikle Ankara Merkezli bir kaç vakıf ve derneğin bu konuda ön plana çıktığını üzülerek müşahede etmekteyiz. Gerekli resmi organlara şifai olarak başvurduğumuzda Avrupa Birliğine üyelik kapsamında örgütlenme özgürlüğünün yasalarla genişletilmesi nedeni ile herhangi bir işlem yapılamamaktadır. 2847 Sayılı Kanuna göre Derneğimiz haricinde kurulması ve faaliyet göstermesi yasak olmasına rağmen, şehit ve gazi ibareli dernekler son günlerde çoğalmaktadır. Şehit ve Gazi yakınlarına Mehmetçik Vakfı dışında yardım sağlayan vakıf bulunmamaktadır.Ama maalesef gün geçtikçe çoğalan vakıflar ve dernekler milletimizden şehit ve gazi yakınlarına yardım yaptıklarını iddia etmekteler ve yardım talep etmektedirler. Bu tür STK’ların bir çoğu tabeladan ibaret olup çoğu da denetim dışı ve şeffaflıktan uzaktır” dedi.

Erdengi, “Önüne gelenin vakıf ve dernek kurarak camiamızı lekelemesinin önüne geçmek için her tür platformda mücadelemiz devam edecektir. Halisane iyi niyet ile kurulan ve kamu yararı güden dernek ve vakıflarımız ile irtibatımız ve ilişkilerimiz devam edecektir. Sözlerimiz kutsal değerleri istismar eden kişi ve kuruluşları kapsamaktadır. Derneğimiz Kamu yararına çalışan bir dernek olup, çalışmalarını kanun, yönetmelik, tüzük ve diğer mevzuatlar çerçevesinde yürütmektedir. Derneğimiz faaliyet ve mali konularda iç denetime ve dış denetime, Genel Merkezimiz İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığınca Şubelerimiz ise İl Dernekler Müdürlüğü tarafından her konuda denetlenmektedir. Derneğimizin amacı kutsal vatan toprakları için hayatlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak, kahraman gazilerimizin toplumda yaraşır bir halde yaşaması için onlara yardımcı olmak, şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaktır. Bu kapsamda Yüce Türk Milletinden ricamız bizlerin adını kullanarak haksız menfaat temin eden kişilere ve STK temsilcilerine itibar etmemeleridir” ifadelerini kullandı.