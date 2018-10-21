Başkan Erdengi'den dolandırıcılık uyarısı

Şehit ve gazilerin adını kullanarak yardım talebinde bulunan kişilere itibar etmemeleri konusunda vatandaşları uyaran Başkan Erdengi, “Gittikçe artan birçok istismarcı kişilerin PTT şubelerinde sadaka kutuları, büyükşehir belediye sınırları içinde eski elbise kutuları olmak üzere, iş adamları aranarak şehit ve gazi çocuklarına burs verileceği söylenerek para karşılığı hediye kutuları gönderilerek, şehit ve gazilerin adını kullanarak dergi, gazete, mecmua gönderilerek abonelik yapılmaya çalışılmaktadır. Şehidin kanına ekmek doğrayarak Kermes, kampanya, etkinlik düzenlenmektedirler.

Böylesi çıkar peşinde koşan dernek, vakıf ve kişilerin yaptıkları şehit ailelerimizi ve gazilerimizi rencide etmekte, onurlu duruşlarını zedelemektedir. Bizler dilenci değiliz. İstemekten daha çok vatanına, milletine, bayrağına, canını, bedenini, kanını ve uzvunu vermiş bundan sonrada nasıl bir katkı yapabiliriz, devletimize nasıl faydalı olabiliriz diye düşünenleriz.

Milletimizden İstirhamımız, maneviyatımızı ve hassasiyetimizi kullanarak haksız kazanç peşinde koşan, bu ve buna benzer kişi , kurum , kuruluşlara itibar etmeyin .

Unutmayalım ki, şehit aileleri ve gazilerimizin para karşılığı satılan, abone yapılan, dergi, mecmua, gazete, yazılı bir ürün yoktur.

İş yerlerine sadaka kutuları koyarak para toplamaz. Eski elbiselerinizi toplayıp satarak para elde etmez. Bunu yapanlarda şehit ve gaziyi temsil etmez edemez.

Bizlere düşen görevde şehit yakınlarımıza ve gazilerimize yakışan dik duruşumuzla, onurumuzla, gururumuzla, inandığımız kutsal değerlerimizle göstermektir.

Ulvi değerlerimizi hep ön planda tutarak bu istismarcı menfaat düşkünleri ile bizlerinde mücadeleleri sonuna kadar devam edecektir” diye konuştu.