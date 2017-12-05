Başkan Erdoğan gençlerle buluştu

Adıyaman İlim Kültür ve Spor Derneği Başkanı Ayhan Tekin ve beraberindeki gençlerle bir araya gelen AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdoğan, gençleri oldukça önemsediklerini geleceğin teminatı ve ülkenin geleceğinin şekillenmesinde ana kademe olarak rol alacaklarını söyledi. Gençlerle uzun uzun sohbet eden ve gençlerin sorun ile sıkıntılarını dinleyen Başkan Erdoğan, “Kendinizi her alanda yetiştirmeniz çok önemli. Sizler geleceğimizin teminatı ve ülkemizin geleceğinin de şekillenmesinde ana kademe olarak rol alacaksınız. Her alanda bilgili, kültürlü ve donanımlı olursanız önünüz açık olur. Dünyada bir rekabet var, ne kadar donanımlı olursanız, önünüz o kadar açık olur. Türkiye gelişiyor ve büyüyor. O nedenle hedefleriniz büyük olsun. Milletvekili olun, il başkanı olun, ilçe başkanı olun ve alın bayrakları bizlerin elinden ve daha güzel şekilde dalgalandırın. Bu milletin umudu sizlersiniz. Sadece bizim milletin umudu değilsiniz, dünyanın neresinde bir mazlum varsa hasretle beklenilen insan sizsiniz. Hac vazifemizi yaptığımız esnada bir Mısırlı Müslüman kardeşimiz geldi ve bize Recep Tayyip Erdoğan bu ümmetin iftiharıdır dedi. O nedenle Recep Tayyip Erdoğan sadece Türkiye’nin değil bütün mazlum coğrafyanın umudu olmuştur. Dünyanın neresinde bir mazlum varsa, neresinde bir Müslüman varsa dili, dini, ırkı ne olursa olsun bir gariban bir ihtiyaç sahibi varsa elini uzatan bir Türkiye Cumhuriyeti var. Kendileri de ellerini uzatıyor gibi yapacaklar, ilgileniyorlarmış gibi yapacaklar ama zulüm devam edecek. İşte bunu dillendiren, buna karşı olan, tek biri var oda Recep Tayyip Erdoğan’dır.

O nedenle bu güzel kazanımlara sahip çıkmamız lazım. Cenab-ı Hakkın verdiği nimetlere şükretmek lazım. Daha çok gayret edeceğiz. Bizler buradayız gücümüzün yettiği yere kadar biz sizlerle birlikteyiz. 15 Temmuz gecesi cenabı hak nasıl bir nasıl bir duygu verdi ki herkes bir delalet mertebesine çıktı. Kimi evinde, kimi sokaktaki bir çeşmeden kimi de sokaktaki süs havuzundan abdest alıp şerbete yürüdü. İşte bu iman gücü yıllar önce bu topraklarda ekilen sevda tohumlarının bugün biçilmesidir. Biz geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizi iyi bir şekilde yetiştirebilirsek, onları iyi donatabilirsek, dünya meselelerini takip eden, aklını kimsenin emrine vermeyen gençleri yetiştirebilirsek şer güçleri ne yaparlarsa yapsınlar bunu başaramayacaklar. Kendi geçmişine ve tarih bilincine sahip olan gençlerimiz 15 Temmuz gecesi ayrı bir destan yazmıştır. Gençlerimiz o gece ülkemizin geleceğinin emin ellerde olduğunu, ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara müsaade etmeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. O nedenle hem kendinize güvenin, hem kendinizi yetiştirin, dışarıdaki yanlış şeylere asla ve asla müsaade etmeyin. Güzel dostlar edinin, güzel arkadaşlıklar kurun. Baktığınız zaman size Allah’ı hatırlatacak arkadaşlar edinin” şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten AK Parti Merkez ilçe başkanı Mustafa Alkayış, İlim, Kültür ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Ayhan Tekin ile beraberindeki gençlere çalışma ve hizmetlerini takdirle izlediklerini belirterek, her zaman Adıyaman gençliğinin yanında olduklarını, ziyaretten dolayı teşekkür ettiğini ifade etti.

İlim, Kültür ve Spor Kulübü Derneği olarak imanlı, inançlı, vatanını ve milletini seven bir gençlik yetiştirmenin çabası içerisinde olduklarını belirten İlim, Kültür ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Ayhan Tekin, kendilerine destek olan herkese teşekkür ettiğini söyledi.