Başkan Erdoğan köylerdeki hizmetleri yerinde inceledi

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı olan Büyükbejyan, Susuz, Belenli köylerinde devam eden alt yapı ve kilitli parke çalışmalarını yerinde inceledi.

Yaşam standardının her geçen gün modern bir hale dönüştüğü köyleri ziyaret eden Mehmet Can Erdoğan, ziyaret esnasında halkla buluşarak Kore Gazisi Mahmut Uçan'ı da evinde ziyaret etti.

İl Genel Meclis üyesi Abuzer Yalvaç'la birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Erdoğan, hizmetleri vatandaşın ayağına kadar götürdüklerini belirterek, “Köylerimizde kilitli parke taşı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Geçen yıl bu mevsimlerde bu köylerimizin alt yapı çalışmasını tamamlamıştık. Bölgemizin İl Genel Meclis üyesi olan Abuzer Yalvaç'la birlikte köylerimizdeki vatandaşlarımızı ziyaret ederek, bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle Belenli köyümüzü kilitli parke taşlarıyla donatacağız. Bu köyümüzde yaklaşık 4 bin metrekarelik alana kilitli parke taşı yapılıyor. Bu çalışmaların hızlı bir şekilde bitirilmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. AK Parti'nin farkı en ücra yerleşim yerlerine kadar hizmetin vatandaşın ayağına kadar götürülmesidir. Belenli köyü sakinleri çalışan personelimize destek vererek, işçilerle birlikte çalışıyorlar. Halkımız her zaman olduğu gibi bugünde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve devletimize destek veriyor. Bizlerde halkımızın desteğiyle sürekli olarak alanlarda çalışmaları denetliyoruz. Halkımıza yapmış olduğumuz hizmetin daha fazlasını verebilmek için ekibimizle birlikte gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Vatandaşımız hizmetin en iyisine layıktır. Halkımızın bizlere vermiş olduğu bu destekten sonra onlara hizmet etmeye devam edeceğiz. Şehirde vatandaşımıza sunmuş olduğumuz hizmetin aynısını köylerde yaşayan vatandaşlarımıza sunmaya devem edeceğiz. İl Özel İdaresi ve KÖYDES'de alınan yatırım program kararlarının hızlı bir şekilde performansın üzerinde uygulandığı için Valimiz Nurullah Naci Kalkancı'ya ve Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya'ya teşekkür ediyorum” diye konuştu.