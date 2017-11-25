Başkan Erdoğan’dan ‘tütün’ açıklaması

AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdoğan, son dönemlerde planlı bir şekilde tütün üreticileri üzerinden algı operasyonları oluşturup, kentin huzurunu kaçırmaya çalışanlara müsaade edilmeyeceğini ifade etti.

Başkan Mehmet Erdoğan, tütün protestosunda gözaltına alınanlar arasında il dışından gelenlerin sayısının fazla oluşunun kimlerin ne yapmaya çalıştığını açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Gündeme geldiği günden bugüne AK Parti Hükümeti tarafından yapılan iyileştirme sayesinde tütünün ilk defa yasal bir statüye kavuşturulmaya çalışıldığını belirten Başkan Erdoğan, “Tütünle ilgili ilimizde bir platform var. Adıyaman bu konuda hassas tütünün şimdiki durumu nedir, geleceği nedir? Bu konuda bilgi sahibi olmak istiyor tütünle ilgili yasaklama kararı AK Parti iktidarından önce gerçekleşen bir durum neticede ama biz geçen Adıyaman milletvekilleriyle başta TBMM Başkanvekilimiz Ahmet Aydın olmak üzere Adıyaman milletvekillerimizle şunu yaptık. Tütünde kiloya bağlı olarak ceza oranlarının düşürülmesini sağladık. Ayrıca 50 kiloya kadar tütünü üretip, kendi tüketeceği kadar taşıması, nakliyesi konusunda bir kolaylık sağladık. Ama o gün o yapılmıştı bugün şartlar değişti şimdi Adıyaman’daki tütün üreticileri farklı bir şey istiyor. Bize ifade edilen kooperatifleşmek istemeleri. Adıyaman’daki Tütün Platformu içinde yer alan muhtarlarımız Ankara’ya gittiler. Bakanımızla görüştüler, yetkililerle görüştüler. Bu hafta içerisinde çeşitli köylerin muhtarlarından oluşan bir heyet bizleri ziyaret etti. Hep birlikte tekrar tütün konusunda neler yapabiliriz konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Onlarla AK Parti Hükümeti döneminde neler yapıldığını paylaştık. Taleplerinin neler olduğunu dinledik. Nedir bu talepleri? OSB’de kurulacak fabrikalardaki ile kooperatiflerde kurulacak olan makinelerin arasındaki farkın belli olmasını istediler. Yani son model teknolojinin kooperatiflerde değil, fabrikalarda geçerli olmasını istediler. İkincisi vergi oranı belli olmalı dediler, üçüncüsü cezada yerli tütün hariç olsa nasıl olur dediler. Dördüncü olarak, mevcut tütünlerimizi önümüzdeki yılın yedinci ayına kadar bir şey olmasın, çıkacak kanunun yürürlük tarihi Temmuz ayı olsun dediler. Ben bu talepleri dinledim Adıyaman Milletvekillerimizle görüştük. TBMM Başkanvekilimiz Ahmet Aydın ile paylaştık. Ahmet bey bizleri arayıp kanun yürürlük tarihi 1 Temmuz 2018 olduğunu, genel kurulda önerge verdiklerini ve bu şekilde geçtiği müjdesini verdi. Diğer vergi oranı ise diğer sigaradaki vergi oranı neyse süreç içerisinde belli olacak. Fabrikalardaki son model teknoloji ile kooperatiflerdeki teknolojinin ne olacağı zaten belli bunu muhtarlarımızla da paylaştık. Tütün ilk defa yasal bir statüye kavuşmuş oluyor. Serbestçe kooperatif vasıtasıyla, tütün üreticileri sözleşme imzalayacaklar, tütünlerini üretecekler ve piyasada bandrolünü aldıktan sonra piyasada rahatça satabilecekleri bir imkanı çiftçilerimize, tütün üreticilerimize sağlamış oluyoruz. Bunun bilinmesi lazım” dedi.