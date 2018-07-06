Başkan Fırat başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Samsat İmam Hatip Ortaokulu bünyesinde hafızlık proje sınıfına gidecek başarılı öğrencilere Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat birer çift ayakkabı hediye etti.

İmam Hatip Okulları Platformu Samsat İlçe Koordinatörü Haşim Uçar, Milli eğitim Bakanlığının desteklediği hafızlık projesinin bulunduğu yerin ihtiyacına göre birçok yerde okul olarak açılabildiği gibi, okul bünyesinde sınıf olarak ta açılabildiğini söyledi.

Uçar, "2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında Samsat İmam Hatip Ortaokulunda 5. Sınıf ile başlayan ve ilk defa açılan hafızlık proje sınıfına 25 yeni öğrenci alındı. Başarılı öğrencilerin bir sınıfta buluştuğu proje sınıfına temel dersler yanında hafızlık eğitimi de verilmektedir. Bu güzel ve anlamlı proje Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğünün katkıları ile yürütülmekte, Samsat Belediye Başkanlığı ise destek sağlamaktadır. Emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat ise yaptığı açıklamada, depremin zor şartlarına rağmen, bu yaz gününün sıcağında prefabrik sınıflarda eğitim gören öğrencilere yardım edebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, öğrencileri ve destek olanları tebrik etti.

Başkan Fırat, "Hafızlık kursu gören öğrencilerimizi piknik, gezi, diğer spor dallarına katılım gibi çeşitli sosyal aktivitelerle destekleyeceğiz. Samsat ilçemizde başarılı hafızların çıkacağını inanıyorum. Bu zor şartlar altında milli ve manevi değerlere sahip gençlerin yetişmesinde emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyoruz. Bizler her türlü desteği sağlamaya hazırız" diye konuştu.

Öğrenciler ile bir süre sohbet eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Yelken ise yaz kursları hakkında bilgiler vererek, çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimi için çeşitli projeleri hayata geçireceklerini belirtti.