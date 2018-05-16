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16 Mayıs 2018 16:00

Başkan Fırat Kudüs katliamını kınadı

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, Filistinlileri katleden İsrail’i kınadı.

Başkan Fırat Kudüs katliamını kınadı

16 Mayıs 2018 16:00


ABD’nin Kudüs’e Büyükelçiliğini taşımasının ardından olayı protesto eden Filistinlilere ateş açan ve 60’ın üzerinde kişiyi şehit eden 3 bine yakın kişiyi yaralayan İsrail’e tepkiler dinmiyor. Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, Kudüs katliamını kınayarak, “Öncelikle İsrail terörüne karşılık verirken yaşamını yitiren Gazzeli ve Filistinli şehitlerimize rahmet niyaz ediyorum. Yararlılara da acil şifalar diliyorum. Şu mübarek Ramazan ayının başlangıcında İsrail’in ve ABD yönetiminin bu savaşçı tavrını kınıyorum. Atılan bu adımlarında hatalı olduklarının farkına varmalı ve bir an önce bu duruma son vermeleri gerekmektedir. Ayrıca Filistinlilerin barışçıl protesto haklarına saygı göstermeleri gerekmektedir. Daha fazla can kaybı yaşanmaması adına İsrail’in vicdanını yoklamasını ve bu katliama son vermesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.




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