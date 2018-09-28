Başkan Fırat: “Üreterek istihdamı sağlamalıyız”

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat,ağırlıklı olarak dış güçlerden kaynaklı ekonomik krizin başlangıcında ciddi bir panik havası oluştuğunu ancak özellikle son bir haftada bu panik havasının dağıldığını ifade etti.

Mahmut Fırat açıklamasında, “Ekonomik baskılar ülkemiz ekonomisinde duraklama yaşattı ve esnafta ciddi bir panik oluştu. Dövizdeki dalgalanmalar, son 1 buçuk aylık süreçte hükümetin aldığı ekonomik tedbirler sonucunda son bir haftadan beri dalgalanmalar soğuma sürecine girdi. Birkaç günden beri dövizde gerileme var. Alınan tedbirler inşallah topluma güven verir. İyimserliğimiz var ve bu ülke bizimdir. Bizim üretmemiz lazım. Ekonomik seviyesi yüksek olan firmaların yatırımları sürmelidir. Hükümetin ciddi boyutta destekleri bulunuyor.

İnsanlarda ciddi boyutta bir tedirginlik vardı. Satacağı ürünün yeniden temininde nasıl bir fiyatla alacağını kestiremiyor. Özellikle bunun etkisi inşaat sektöründe görülüyor. Gıda sektöründe ise panik havasından faydalanmak isteyen kesim var. Ekonominin üzerindeki bulutların tamamen dağılması için biraz zamana ihtiyaç var” dedi.

Başkan Fırat, “Daha öncede ülkemiz krizler yaşadı. Ekonomistlerinde söylediği, sorumluluklarımızı bilip tedbirleri almamız gerektiği belirtiliyor. Tedbirlerin başında üreteceğim ve istihdam sağlayacağız. Hesapsız işlere girmemeliyiz. Ticaret erbapları iletişim çağında dünyayı izliyor. Herkes sorumluluğunu biliyor. ‘Aman aman kıyamet koptu' tedirginliği kendimize zarar verir. Çok para kazandığımız zamanlarda olur, kaybettiğimiz zamanda olabilir. İnsanlarımız lüks bir yaşama alıştı. Çalışmadan, üretmeden tüketmeye alıştık. Bununla ilgilide hem bireysel hem de kamusal önlemler alınmalıdır” ifadelerini kullandı.