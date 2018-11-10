Başkan Fırat'ın 10 Kasım mesajı

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'inci yıldönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajında, “Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük komutan, eşsiz devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümsüzlüğe uğurladığımız günün yıldönümü. Atatürk, bilgisi, sevgisi, hoşgörüsü, barışçı ve demokrat kişiliği ile dünya tarihine damgasını vuran ve tüm insanlığın saygı duyduğu örnek bir liderdir. Büyük Önder Atatürk, ülkenin içinde bulunduğu olanaksızlıklara boyun eğmemiş, kararlı ve dirençli tutumuyla Türk halkını bağımsız Türkiye ülküsü doğrultusunda yönlendirerek zafere ulaştırmıştır. 10 Kasım'lar yas günleri değil, O'nun fikirlerine ve gösterdiği hedeflere ulaşmak için daha çok çalışmamız ve her zamanki gibi bir ve beraber olmamız gereken bir gündür. Ulusumuzun ışık kaynağı, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, aydınlık Türkiye'nin sembolü, büyük devrimci ve düşünce adamı Yüce Atatürk'ün yurttaşlarımızın gönlündeki erişilmez yeri hiçbir zaman değişmeyecektir. Aramızdan ayrılışının 80'inci yılında, Türk ulusunun gönlünde ölümsüzleşen Yüce Önder Atatürk'ü bir kez daha saygı, minnet, şükran ve özlemle anıyoruz" ifadelerini kullandı.