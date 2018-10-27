Başkan Fırat'ın 29 Ekim Mesajı

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95'inci yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, millet olarak yaklaşık bin yıldır bu topraklarda yaşadığımıza dikkat çekerek, “Bin yıldır hüküm sürdüğümüz Anadolu'da inancımız ve geleneklerimiz doğrultusunda, adalet ve hoşgörüyle, yaratılanı yaratandan ötürü severek insanlığa kucak açıyoruz. Millet olarak, komşularımıza, mazlumlara, muhtaçlara her zaman el uzatıp, zulme ve haksızlığa her zaman karşı mücadele veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Fırat, “Tarihte eşine az rastlanan kahramanlık destanıyla istiklaline ve istikbaline sahip çıkan aziz milletimiz geçmişte olduğu gibi günümüzde de birlik ve beraberliğini koruyarak birbirine daha sıkı bağlarla bağlanmış ve kenetlenmesini bilmiştir. Ülkemizi, devletimizi, milletimizi, muasır medeniyetler seviyesine çıkmak ve hatta daha da ötesine taşımak için çalışıyoruz. Gencinden yaşlısına, 7'sinden 70'ine kenetlendik. Cumhuriyetimizi bizlere miras bırakmış olan başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyor, Türk Milletinin ve Adıyaman'ın Cumhuriyet Bayramını en içten duygularımla kutluyorum" şeklinde konuştu.