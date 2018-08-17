Başkan Fırat’tan şehitler için taziye mesajı

Adıyaman da yürütülen terör operasyonunda 4 güvenlik görevlisinin şehit olmasıyla ilgili Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, mesaj yayımladı.

Mahmut Fırat mesajında, “Merkeze bağlı Kömür beldesi kırsalında bir mermer ocağının ateşe verilmesi sonucu güvenlik güçlerimizin başlatmış olduğu operasyonda geçiş güzergahına düzenlenen el yapımı patlayıcı tuzak kurularak patlama sonucu bir jandarmamız şehit olmuştur. Ardından destek için bölgeye giden sivil araçlı güvenlik güçlerimize yine bölgede bulunan diğer güvenlik güçlerimiz kaçmaya çalışan terör örgütü mensubu sandığı araca ateş ederek etkisiz hale getirmiştir. Bunun sonucunda araç içinde bulunan 3 jandarmamız dost ateşiyle kazaen şehit olmuştur.

Yaklaşan bayram öncesi Adıyaman’ı ve tüm ülkeyi yasa boğan bu üzücü olay hepimizi derinden yaralamıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır dilerim. Ayrıca tedavi gören yaralılarımıza da bir an önce iyileşmeleri için şifa dilerim” ifadelerini kullandı.