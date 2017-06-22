Başkan Kasap’tan yapılandırma uyarısı

Yapılandırma kapsamında biriken aidat borçlarının faizinin silineceğini, sürenin uzatılmasına ilişkin kanunda yetki bulunmadığından sürenin uzamasının söz konusu olmadığını da belirten Başkan Kasap, "7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 27 Mayıs 2017 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 7020 sayılı Yeni Yapılandırma Kanunuyla, esnaflarımızın kamuya olan borç yükü azalacak. Borçlar taksitler halinde ödenebilecek” dedi.

Vatandaşların, yeni yapılandırma kanunu sayesinde geçmiş borçlarını taksitler halinde ödeyerek, ekonomik faaliyetlerini daha kolay yürütebileceklerini vurgulayan Kasap, “31 Mart 2017 tarihinden öncesine ilişkin gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu kanuna göre ödenebilecek. Ancak, önceki yapılandırma yasası olan 6736 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılmış borçlar Yeni Yapılandırma Kanunu kapsamına alınmamıştır. Önceki yasa çerçevesinde borcunu yapılandıran vatandaşlarımızın, 1 Temmuz 2016 - 31 Mart 2017 zaman aralığında borçları oluşmuş ise bu borçları için yeni Yapılandırma kanunundan yararlanabileceklerdir.

Esnaflarımızın bu yeni yapılandırmadan yararlanmaları için bir an önce başvuruların yapılması kendi menfaatlerinedir” ifadelerini kullandı.