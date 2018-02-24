Başkan Kılınç: “Besni’yi hizmete boğacağız”

Parti binasında gerçekleştirilen ziyarete CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç, CHP Besni Kadın Kolları Başkanı Sibel Esen Peyker ve partililer katıldı. Ziyarette konuşan CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç, “Sahada olacağız, vatandaşımızın ayağına gideceğiz, köylere gideceğiz. Çünkü önümüzdeki 1 yıl içerisinde bizi zor bir süreç bekliyor. Bizlerde her şeyi bir kenara bırakıp birlik, beraberlik ve bütünlük içerisinde kol kola girerek 2019’da ülkemizi bu iktidardan kurtaracağız. Hem halkımızın susamış olduğu CHP iktidarını yaşamak, hem de kendi bölgemizde genel iktidarı kazanmak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Biz CHP Besni İlçe Örgütü olarak Besni’mizi yönetmeye hazırız. Gerek belediye başkan adayı, gerek belediye meclis üyelerimiz ile biz Besni’yi yönetmeye hazırız. Aday olacak arkadaşlarımızı biran önce sahada örgütle birlikte çalışmaya davet ediyorum. Çünkü 2019’da Besni’mizi CHP’mizin iktidarıyla hizmete boğacağız. Kadrolarda aday olacak arkadaşlarımızın 7-8 ay önceden bizlerle beraber sahada çalışması gerekiyor. Vatandaşlarımıza arkadaşlarımızı tanıtmamız gerekiyor, projelerimizi sunmamız gerekiyor. Bu konuda bende arkadaşlarımızdan destek bekliyorum. 2019’da CHP’nin Besni İlçe Örgütü olarak yerel yönetimi kazanacağız. Bence her şey çok güzel olacak. Bundan sonra birlik beraberlik içerisinde Adıyaman’da ve ilçelerde hep beraber, kol kola, birlik beraberlik içerisinde çalışacağız" dedi.

Kılınç’tan sonra konuşan CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak ise, “Bu dönem ne yapacağız hesabı yapmamız lazım. Çünkü bu dönem çok önemli. Belediye başkanlığı, milletvekili seçimi değil ama Başkanlık seçimi açısından çok önemlidir. Seçilecek olan Başkan 2019 seçimlerine damga vuracak. Biz mahalle mahalle kadın ve gençlik komitesi oluşturacağız. Ayda bir defa il başkalığı düzeyinde toplantılar düzenleyeceğiz” dedi.