Başkan Kılınç eğitim camiasına başarılar diledi

Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla tüm eğitim camiası başta olmak üzere öğrenci ve velilere başarılar diledi.

Başkan Kılınç, yeni eğitim ve öğretim yılının verimli ve başarılı geçmesi temennisinde bulunarak, “Bugün ülkemizin her köşesinde olduğu gibi ilçemiz ve köylerimizde çocuklarımız okula başladı. Yeni eğitim ve öğretim yılı başlarken ilçemizde büyük sorun oluşturacak iki konuya değinmek istiyorum.

Daha önceki yıllarda tüm köylerimiz taşıma kapsamı içerisinde iken bu yıl bu kapsamı 36 kilometre ile sınırlandırıp bu sınırın dışında kalan köyleri ve Şambayat, Köseceli Beldelerini taşımadan çıkaran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz bu konuda mağdur olan, pansiyonlara yerleşemeyen öğrencilerimiz için alternatif bir çözüm üretti mi merak ediyorum. Gecen hafta sonu itibarıyla TEOG yerleştirmeleri tamamlandı. İlçemizde Anadolu Liseleri ilk yerleştirmede 393 puanla kapattı. Yani 392 puan alan bir öğrencimiz Besni de meslek lisesine gitmek zorunda bırakıldı.

Geçen yıl açılan ve ilçemiz için ihtiyaç olan fen lisesi açılırken anadolu lisesinin kapatılması başlıca nedenlerden biridir. Mevcut anadolu lisesi kapatılıp üstüne birde mevcut anadolu liseleri ve bazı mesleki liselerinin kontenjan azaltılması yüzünden ailelerimizi 10-12 bin TL maliyet getiren özel okullara muhtaç edilmiştir.

390’lı puanlarda kalıp meslek lisesine veya özel okullara gitmek zorunda bırakılan, maddi durumu olmayan öğrencilerimizin geleceği ne olacak. Her sene 150 öğrenci alan okullarımız, ne oldu da bu sene bu kontenjanı 90-100 e düşürdü. Eğer bu kontenjan azaltılması idareci ve okulun başarısının artırılması için yapılıyorsa bu daha vahim bir durum. Bugün eğitime başlamasına rağmen tadilatı devam eden okullarımız neden önceden eğitime hazır hale getirilmedi. Eğitim ve öğretim yılı başlamasına rağmen hala tamamlanmayan ihaleler neden geciktirilmiştir.

İlçemizde ana sınıfı ihtiyacı varken AC Yamazaki Anasınıfı neden kapatıldı. Kapatılması özel anasınıflarının önünü açmak mıdır?

Eğitime başlamadan bir gün önce mülakatla idareci atanması ne kadar sağlıklı, buna benzer birçok sorunla ilçemiz de yeni eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Dünya da tek eğitim bayramı olarak kutlanan ilçemiz de bu sorunlar varken eğitim bayramı kutlamalarını yapmak trajikomik bir durumdan öteye gitmeyecektir” ifadelerini kullandı.