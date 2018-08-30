Başkan Kılınç’tan kavşak tepkisi

Yaklaşık 2 günde bir yaralamalı kazaların yaşandığı Besni Kartal Kavşağında gerekli önlemlerin en kısa sürede alınmasını gerektiğini söyleyen Başkan Kılınç, duruma tepki gösterdi. Kılınç, “Yaklaşık 2-3 aydan beri devam eden yol çalışmaları tamamlanmasına rağmen kavşakta trafik ışığı, levha gibi çalışmaların olmayışı sürücüleri zor durumda bırakmaktadır.

Daha önce de birçok kazanın meydana geldiği kavşakta yetkililerin önlem almayışı da dikkat çekicidir. Eğer biran önce bu kavşakta gerekli düzeltme ve düzenleme yapılmaz ise, daha büyük kazaların olması kaçınılmazdır.

Bu kavşak ilgili acilen bir çözüm bekliyoruz. Bunun yanı sıra postane kavşağında trafik ışıklarının da olmayışı trafik kargaşasına yol açmakta. Trafik ışıklarının bir an önce devreye girmesi gerekmektedir” diye konuştu.