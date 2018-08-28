Başkan Koç takım ile ilgili açıklamalara bulundu

lig 2.grupta oynayacak olan Adıyaman1954spor takımı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Takımın maddi sıkıntılar içerisinde olduğunu belirten Başkan Koç, “Bu sezon 45 günlük kamp süresi geçirdik. Özlediğimiz profesyonel lige 5 yıl aradan sonra merhaba diyeceğiz. İsterdim ki şehrin siyasetçilerinde, bürokratlarında halktaki heyecan bekleyiş onlar da olsun. Gündemlerinin yoğunluğundan mı artık bir türlü bir araya gelip Adıyaman sorunlarını Adıyaman ihtiyaçlarını konuşacak derdimizi dökeceğimiz bir platform yakalayamadık.

Benim tek hedefim isteğim arzum, hırsım futbola aç olan bir şehrin tekrar profesyonel lige kazandırmak için var gücümüzle halkımızla geçen yıl belediyemizin verdiği destekle milletvekillerimizin verdiği destekle 3. lige çıktık, devamlılık şart” dedi.

Her zaman şampiyonluğa oynayan yarışmacı bir takım oluşturduklarını söyleyen Başkan Koç, "Bu kulüpte 8 yılda 12 Milyon TL üzerinde bir harcama yaptım, bir günde bunu dile getirmedim. Pişman mısınız diye soracak olursanız, pişman değilim. Türkiye’de 81 İl var. Bizim gibi belki 3 tane il sporda bu kadar duyarsızdır, ili yönetenler tarafından. Bütün kulüp başkanları arkadaşlarımız çevremiz eşimiz dostumuz. Tabi kulüp başkanları bir miktar da olsa cebinden para harcar. Ben bunu severek yaptım, ama bu saatten sonra bu takım kalıcı olması için artık el birliği şart. Bu yıl ki hedefimiz orta sıralar da ligi bitirecek ama Play Off’u zorlayacak bir takım oluşturmak. Bu şartlarda bu ekonomi de Play Off’u zorlayacak dememde ki tek sebep taraftar gücü. Gecen sene en çok puan toplayan üçüncü ligdeki takımdık. Adıyaman 1954spor’un Türkiye spor camiasında büyük bir itibarı var. Çünkü hiçbir yere bir borcu yok. Şuan 26 futbolcu, 4 teknik heyeti bir araya getirdik. Tabi futbolcularımızı ve teknik heyeti para vererek bir araya getirmedik, çünkü paramız yok. Bu insanlar itibarımızla geldiler, lig başlıyor artık. Bu insanlara ödeme yapmamız lazım. Bir oda da 11 kişi kalıyor. Bu fedakarlığı yapan bir sporcu topluluğu, bir tarafta hafta sonu iple çeken bir taraftar, halk var. Böyle bir oluşumda bu kadar sessizlik olmuyor. Yetkililerimizin konuya el atmalarını istiyorum. Hep birlikte bu takımı yaşatalım. Her yıl düzenli olarak SANKO, AKEDAŞ’tan alıyorduk onlarla bir görüşme sağlayamadık. Geçen sene belediyemiz bize destek oldu, bu sene yine destek bekliyoruz. Kulüp satışı ile ilgili bir talep geldi ve görüşme yapıldı. Görüşmede kulüp satmak gibi bir niyetim yoktu ve ondan dolayı görüşme sonlandırıldı. Bu benim memleketimin takımı. Biz bu yola çıkarken benim şehrim benim takımım sloganı ile yola çıktık. Ben en zor günüm de bu takıma sahip çıkıyorsam şehrin yetkilileri de bu takıma sahip çıksın” diye konuştu.