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10 Ocak 2017 13:46

Başkan Kutlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü unutmadı

Başkan Kutlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü unutmadı

10 Ocak 2017 13:46

Adıyaman Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Adıyaman’da görev yapan basın mensupları onuruna yemek verdi.
Adıyaman Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen organizasyonda Adıyaman basını ve il protokolü, Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen yemekte buluştu.
‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğü Salonunda gerçekleştirilen yemeğe Vali Abdullah Erin, Jandarma Alay Komutanı Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü Metin Alper, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez, Belediye Başkan Yardımcıları Said Kutlu, Reşit Bilgin ve Vecihi Yüksek, Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan, GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Z. Abidin Kıymaz, Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Burak Cansel ile il merkezi ve ilçelerinde görev yapan basın mensupları katıldı.
Programda misafirlerine hitaben ‘hoş geldin’ konuşması yapan Belediye Başkanı Kutlu, “Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir aradayız. Adıyaman’da görev yapan bütün gazeteci arkadaşlarımızın gününü kutluyorum. Gazetecilik, demokrasinin, insan haklarının, insan hak ve özgürlüklerinin, haberleşme hürriyetinin bir sigortasıdır. Adıyaman’da da bunu en iyi şekilde yapan çok kıymetli arkadaşlarımızla bir araya gelmek bizleri mutlu etmiştir. Davetimizi kırmayıp bu soğuk günde buraya kadar teşrif eden bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Daha sonra kürsüye davet edilen GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz ise yaptığı konuşmada, “Böyle önemli günde meslektaşlarımızla bir araya gelmemize vesile olan herkese çok teşekkür ediyorum. Genelde olayların, hadiselerin, kazaların başında bir araya gelen basın camiasını unutmayıp, bugün bir araya getirmek büyük bir inceliktir. Bugün ki programı gerçekleşmesini sağlayan Belediye Başkanımız Fehmi Hüsrev Kutlu’ya çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan ise yaptığı konuşmada, yemeği tertip eden Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu’ya teşekkür ederek, şunları söyledi:
“10 Ocak 1961 yılında kanunlaşan 212 sayılı yasa ile çalışma koşulları düzenlenen basın mensupları için ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ olarak kutlanmaya başlanan 10 Ocak tarihini unutmayıp, bugün burada bizleri ağırlayan Belediye Başkanımız Fehmi Hüsrev Kutlu’ya ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Gazetecilik büyük özveri, gayret ve fedakarlık isteyen bir meslektir. Adıyaman basını her zaman devletinin yanında olan, milletin birliği için gayet gösteren ve ülkenin bütünlüğüne kastedenlere karşı akıllıca davranan bir yapıya sahiptir. Bundan dolayı halkın haber alma hakkını sağlayan tüm meslektaşlarımın, üyelerimin ve arkadaşlarımın gününü kutluyorum.”
Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Burak Cansel ise yaptığı konuşmada, bu anlamlı günü tertipleyen Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu’ya teşekkür etti.
Son olarak söz alan ve basın camiasının gününü kutlayan Vali Abdullah Erin ise yaptığı konuşmada 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü çok anlamlı bulduğunu söyleyerek, “Basın mensuplarının daha rahat bir şekilde haber kovalayabileceği, toplumun gelişip-kalkınmasına yön verebileceği ortamların oluşması çok önemlidir. Ülkemizin maruz kaldığı sıkıntılardan dolayı bugün belediye başkanımızın müziksiz, eğlencesiz, sadece yemek yiyip, sohbet edebileceğimiz şekilde tertip ettiği bu gecede siz değerli arkadaşlarımla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu vesileyle bizi bir araya getiren belediye başkanımıza da çok teşekkür ediyorum” dedi.
15 Temmuz hain darbe girişimine karşı Adıyaman’da halkın, basının, il protokolünün ve her kesimin tek yürek olduğunu da sözlerine ekleyen Vali Erin, “Halkımız 15 Temmuz’da dimdik durarak, hainlere gereken cevabı açık bir şekilde vermişti. Bir ay boyunca her kesimden vatandaşının, il protokolünün, basın mensuplarının Hükümet Meydanı önünde bir araya gelerek tek yürek olduğu Adıyaman’da herkes devletine bağlılığını tüm dünyaya göstermişti. O gün gösterdiğimiz milli birlik ruhunu bundan sonra da sürdürmek zorundayız. Çünkü hain terör örgütleri 15 Temmuz’dan sonra da kademeli olarak memleketimizin güzel vilayetlerinde bombalar patlatarak, masum, suçsuz, güzel insanların canına kıymaya devam etmektedir. Bu hain terör örgütlerinin tek amacı ülkemizi güçsüzleştirmek, Türkiye’nin güvensiz bir ülke olduğu imajını tüm dünyaya yaymaktır. Bu da 15 Temmuz gibi bitecek inşallah. Bu vesileyle bizi bu akşam bir araya getiren belediye başkanımıza tekrar teşekkür ediyor, tüm basın mensubu arkadaşlarımın gününü kutluyorum” diye konuştu.



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