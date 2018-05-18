Başkan Kutlu 19 Mayıs Atatürk’ü anma gününü kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, tüm milletin ve özellikle de gençlerin19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bayramını kutladı. Türkiye Cumhuriyeti için bağımsızlık mücadelesinin başladığı gün olarak kabul edilen 19 Mayıs 1919’un üzerinden geçen 99 yılda ülkenin çok ciddi ilerlemeler sağladığını vurgulayan Başkan Kutlu, “Kurtuluş mücadelesinin başladığı gün olarak kabul edilen 19 Mayıs milli uyanışın sembol tarihlerinden bir tanesidir. 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’da yakılan bağımsızlık ateşi, Erzurum, Sivas ve Amasya’ya yayılıp, buradan tüm ülkeyi kaplamıştı. Bugün olduğu gibi o gün de bu ülkeyi bölme ve parçalama niyeti içerisinde olan şer odaklara karşı o gün nasıl dimdik durduysa bu millet, bugün de aynı duruşu sergilemektedir. Bu önemli tarih daha sonra geleceğimizin teminatı olan gençlerimize atfedilmişti. Ecdadımızın da vurguladığı gibi yalnızca gençlerine önem veren milletler geleceğe umutla ve güvenle bakabilirler. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla büyüyen ve gelişen ülkemizi daha müreffeh bir ülke haline getirmek de ancak bu yolla sağlanacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, gençlerimiz başta olmak üzere milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet, şükran ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.