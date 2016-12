Başkan Kutlu 2016’yı değerlendirerek 2017’den beklentilerini açıkladı

Adıyaman Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu, 2016 yılının değerlendirmesini yaparak, “2016 yılında ülkemizde yaşanan onlarca olumsuzluğun 2017 yılında yaşanmaması ve yeni yılda Adıyaman için de önemli projelere imza atılacağını müjdelemek isterim” dedi.

2017 yılının, 2016 gibi karışıklıklardan ve terörden uzak, huzur ve mutluluğun baskın yaşandığı bir yıl olmasını dileyen Adıyaman Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu, ülkemiz ve milletimiz için herkesin dua etmesini istedi.

1 Ocak tarihinin hem yeni bir yılın başlangıcı, hem de Mekke’nin fethinin yıl dönümü olduğunu söyleyen ve tüm Müslümanların ‘Mekke’nin Fethi’ gününü, tüm dünyanın da yeni bir yıla ‘merhaba’ demesini kutlayan Başkan Kutlu, “Yeni bir yıla daha ‘merhaba’ demeye günler kaldı. 2016 yılı dünya için pek de güzel geçmedi. Dünyanın dört bir yanında yaşanan terör olaylarından doğal afetlere, huzursuzluklardan zulümlere kadar birçok olumsuzluğun yaşandığı bu yılın bir an önce bitmesini ve yeni bir yıla daha huzurlu bir şekilde girmeyi Rabbim’den diliyorum. Dünyanın en güvenilir bilinen ülkelerinde bile yaşanan terör olaylarının baş gösterdiği 2016 yılı ülkemiz içinde karanlık anılarla hatırlanacak. Yaşanan onca terör olayları ve canlı bombaların yanı sıra 15 Temmuz tarihinde bir grup hain tarafından kalkışılan hain darbe girişimi de 2016 yılında yaşadığımız en acı olaylardan bir tanesiydi. Halkımızın demokrasiye sahip çıkmasıyla kısa sürede bastırılan bu kalkışmanın bedelini en ağır şekilde ödeyen ve ödemeye devam eden hainler hiçbir zaman bu ülke üzerinde hayalini kurdukları kötü planları gerçekleştiremeyeceklerdir. Bu vesileyle 2016 yılı ve öncesinde bu vatan için gözünü kırpmadan canını veren şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize ve şehit ailelerimizi de minnetlerimi sunuyorum. İnşallah 2017 ve sonrasındaki yıllar ülkemiz, İslam âlemi ve dünyamız için daha güzel olur. Yine bu vesileyle tüm Müslümanların ‘1 Ocak Mekke’nin Fethi’nin yıl dönümünü kutluyorum. Rabbim bizlere her zaman Müslümanların zaferlerine şahitlik etmemizi nasip eder inşallah” diye konuştu.

Yeni yıl da Adıyaman’a yapılacak olan yatırımlardan da bahseden ve 2017 yılının Adıyaman için önemli yatırımların başlayacağı yıl olacağını söyleyen Başkan Kutlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Göreve geldiğimiz günden bu yana ilimizin ihmal edilmiş ana problemleri üzerinde yoğun çalışmalar yürüttük. Yer altı ve yer üstü eksikliklerini ortadan kaldırmak için başlattığımız projeler neticesinde kilometrelerce altyapı hattı döşeyip, yine şehrin birçok noktasında kilometrelerce asfaltlama çalışması yaptık. 2017’de de bu altyapı çalışmalarından en önemlisi olan ve şehir merkezinde 30 yıllık bir geçmişe sahip olan alt yapıyı değiştirmek için Atatürk Bulvarının Kuzey kesiminde ciddi bir çalışmamız olacak. Görev süremiz boyunca sadece altyapı ve üstyapı çalışmaları ile değil, sosyal ve kültürel faaliyetlerle de yakından ilgilendik. 2017 yılında startının verilmesi için çok yakından ilgilendiğimiz Eğriçay alanına yapılacak olan ‘Vadiyaman Projesi’ için gerekli DSİ Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapıldı. İnşallah şehrimizin batı ile bağlantı noktasında yer alan Eğriçay alanında gerçekleştirilecek olan bu projeyle şehrimiz ferah bir alana daha kavuşacak. Yine belediyemiz tarafından gerçekleştirilen ilklerden bir tanesi olan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında iki mahallemizde çalışmalara kısa süre içerisinde başlamak için hazırlıklarımızı tamamladık. Bizim dönemimizde gerçekleştirilen yeniliklerden bir tanesi olan ulaşımda da önce otobüs sayımızı arttırdık, sonra da gerek Yaman Kart, gerekse yeni otobüs güzergahlarıyla her şeyin en iyisini hak eden siz değerli hemşerilerimiz için önemli bir sorunu daha ortadan kaldırmış olduk. Belediyemiz tarafından ilk kez uygulamaya konulan taziye hizmetleri ve taziye yemekleri ile de taziye sahiplerine ciddi kolaylıklar sağlamaya devam ediyoruz ve önümüzdeki yıllarda da geliştirerek devam edeceğiz. Bu vesileyle başta hemşehrilerim olmak üzere tüm Türkiye’nin gerek yeni yılını gerekse Mekke’nin Fethinin yıldönümünü kutluyorum.”