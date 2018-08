Başkan Kutlu 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, şanlı ecdadın miras olarak bıraktığı bu cennet vatana her zaman sahip çıkacaklarını söyledi. 30 Ağustos Zafer Bayramının, bu milletin yokluklara rağmen inançla toprağını nasıl müdafaa ettiğinin kanıtı olduğunu da belirten Başkan Kutlu, tarihi şanlı zaferlerle dolu olan Türk milletinin şahit olduğu en önemli zaferlerden birisi olan Sakarya Meydan Muharebesinin 96. yıldönümüne ulaşmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Tarihinin her evresinde bu tür şanlı zaferlere erişmiş olan Türk milletinin, ecdadından aldığı mirası geleceğe ulaştırmak için yine her türlü fedakarlığa hazır olduğuna da dikkat çeken Başkan Kutlu, “Özellikle son yıllarda ülkemizde yaşanan olumsuzluklara karşı birlik ve beraberlik içerisinde dimdik duran milletimiz ülkesi için neler yapacağını tüm dünyaya açıkça göstermiştir. 96 yıl önce kahraman ordumuzun kazandığı zafer nasıl milletimizin bağımsız yaşama iradesinin göstergesiyse, bu zaferden 94 yıl sonra milletimiz bir kez daha milli iradesini ortaya koyarak lehine neticelendirdiği 15 Temmuz 2016 zaferinin de baş mimarı olmuştur. Bu da gösteriyor ki bu topraklarda bu milletin iradesi hep var olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, vatan için canlarını vererek cennet ülkeyi bize bırakan tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.