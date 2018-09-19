Başkan Kutlu AK Parti il yönetimi ile bir araya geldi

Adıyaman Belediyesi tarafından tamamlanan ve proje aşamasında olan çalışmaları partililerle paylaşıp görüş alışverişinde bulunmaya devam eden Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti il yöneticileriyle bir araya geldi. AK Parti İl Başkanlığı tarafından haftalık düzenlenen yönetim kurulu toplantısına katılan Başkan Kutlu, il yöneticileriyle istişarelerde bulundu. Adıyaman için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyleyen Başkan Kutlu, hedeflerinin Adıyaman'ı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek olduğunu söyledi.

Programa ev sahipliği yapan AK Parti il yönetim kurulu üyeleri ise Adıyaman Belediyesi'nin çalışmalarını takdir ettiklerini söyleyerek, gayretlerinden dolayı Başkan Kutlu'ya teşekkür etti.