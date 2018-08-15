Başkan Kutlu Albay Gürfidan ile bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Milli Savunma Bakanlığının son atama kararnamesiyle Adıyaman Askerlik Şubesi Başkanlığı ve Garnizon Komutanlığı görevine atanan Albay Hüseyin Gürfidan ile bir araya geldi.

Albay Gürfidan tarafından kapıda karşılanan Belediye Başkanı Kutlu, Gürfidan’la bir süre sohbet ederek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunup başarılar diledi.

Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan da, ziyaretinden dolayı Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya teşekkür edip, el birliğiyle Adıyaman’da güzel işler yapmak istediğini dile getirdi.