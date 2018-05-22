Başkan Kutlu, belediye personeliyle iftar açtı

Adıyaman Belediyesi tarafından her Ramazan ayında geleneksel olarak düzenlenen personel iftar programı bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Adıyaman Belediyesi bünyesinde çalışan personel ve aileleriyle iftar programında bir araya gelen Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, eşi Fulya Kutlu ile birlikte katıldığı programda personel ve aileleriyle yakından ilgilendi.

İftar öncesi yaptığı konuşmada Adıyaman Belediyesi olarak Adıyamanlılar için gece gündüz çalıştıklarını ve bunda da en büyük özveriyi çalışanların gösterdiğini dile getiren Başkan Kutlu, özveriyle çalışan personellerine çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Konuşmanın ardından, okunan ezanla birlikte iftar açıldı.