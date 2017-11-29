Başkan Kutlu canlı yayında vatandaşlarla bir araya geldi

Mimar Sinan Kültür Parkında gerçekleşen programa başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte katılan Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, soru sormak ve programı canlı olarak takip etmek için salonu dolduran mahalle muhtarları ile vatandaşların sorularına açık yüreklilikle cevap verdi. 4 bölümden oluşan ve yaklaşık 4 saat süren programda konuşan Belediye Başkanı Kutlu, 3 buçuk yıllık görev süresi boyunca yapılan çalışmalar ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi vererek, “3 Buçuk yılda yaptıklarımızı anlatmaya kalkarsak programda soru-cevap kısmına zaman kalmaz. O nedenle kısaca bahsedecek olursak, asfaltlanması gereken her yeri asfaltladık. Geldiğimizde Karapınar mahallesi ile çarşı merkezinden başladığımız asfalt çalışmalarını bugün 33 mahallede asfaltlanması gereken yerleri asfaltlayarak tamamladık ve şehrimizin asfalt sorununu minimuma indirdik. Altyapıda da yıllardır çok büyük bir ihmal vardı. Mehmet Erdem Bey 1980’li yıllarda şehir altyapısını yenilemişti, ondan sonra da neredeyse ilaveler dışında hiçbir şey yapılmamıştı. Biz göreve geldiğimizde Atatürk Bulvarında kanalizasyon hattı yoktu. Sadece Karayollarının yaptığı bir yağmur suyu kanalı mevcuttu ve bu yağmur suyu kanalına kanalizasyonlarda bağlanarak sağlıklı şekilde hizmet vermesi beklenilmişti ancak bu durum yazın kokuya sebep oluyordu. Göreve geldikten sonra Atatürk Bulvarındaki bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için büyük bir proje hazırlayıp, hızlı bir şekilde çalışmalara başladık. Yaptığımız çalışmalar neticesinde yağmur suyu hattını ayırdık, yeni bir kanalizasyon hattı döşedik ve su hatlarını yeniledik. Yine Adıyaman’da ilk defa çevreyollarında yağmur suyu hattı döşüyoruz. Şehir genelinde de yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarımızı yaptık, kanalizasyon hatlarını ve içme suyu şebekelerini de büyüttük. Şehrin birçok mahallesinde bu çalışmaları tamamlamamıza rağmen şehrin merkezi olarak bilinen Gölbaşı, Atatürk ve Harıkçı Caddelerinde bu çalışmalara henüz başlayamadık. Buralarında mutlaka kanalizasyon ve içme suyu hatlarının yenilenmesi, yağmur suyu hatlarının da döşenmesi gerekiyor. Bunların yanında çevre yollarımızın ortası vardı ancak başları ve sonları yoktu" dedi.

Çalışmaları tek tek anlatan Kutlu, "3. Çevreyolunun da ortası var, başı ve sonu yoktu. Bunun da bir tarafını Türkiye Petrollerine, diğer tarafını da bulvara kadar uzatıyoruz. Yani altyapı ve üstyapıda yapılması gereken ne varsa bunları yaptık. Yeni yollar açıp, Adıyaman’a alternatif bir geçiş düzenledik. Sadece Eğriçay Köprüsü değil, Karaali Köprüsüyle de alternatif geçişi sağlanmış olduk. Karaali Köprüsünü Küçük Sanayi Sitesi kavşağına bağlayacak yeni bir yol çalışmasını da tamamlayarak burayı bir bütün olarak hizmete koyduk. Bu yol üzerinde bisiklet yolları da oluşturduk. Taziye evi konusunda da ihtiyaçlarımız bir hayli fazlaydı. Göreve geldiğimiz günden bu yana hayırsever vatandaşlarımızın da destekleriyle birçok taziye evinin inşaatını tamamlayıp, birçoğunun da inşaat çalışmalarına başladık" diye konuştu.

Başkan Kutlu’nun konuşmasının ardından programa katılan muhtarlar ile vatandaşlar tek tek söz alarak Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya sorularını iletti. Başkan Kutlu da sorulan sorulara açık yüreklilikle cevap verdi.

4 saatlik program sonunda, programın gerçekleşmesini sağlayan Mercan TV ailesine ve programın yapımcısı Mustafa İlik’e teşekkür eden Başkan Kutlu, bu tür programların faydalı olduğunu ve sık sık yapılması gerektiğini dile getirdi.